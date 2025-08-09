رونالدو: الكرة الذهبية فقدت معناها

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" قائمة المرشحين للكرة الذهبية، وخلت من الفائز بها خمس مرات، وغريمه الحاصل عليها ثماني مرات.وشهدت القائمة وجود العديد من لاعبي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، كما تضم ثلاثة لاعبين برتغاليين هم جواو نيفيز ونونو مينديز وفيتينيا.وأجاب رونالدو منتقداً الجائزة عند سؤاله عن توقعاته للفائز: "بالنسبة لي أصبحت زائفة، وفقدت معناها والإجماع عليها".وأضاف: "لا يمكنني اختيار من يفوز بها، لكن في رأيي فالفائز يجب أن يكون متوجاً بدوري أبطال أوروبا، لكنها فقدت معناها، ولم أعد أؤمن بالجوائز الفردية، لأنني على دراية بما يحدث خلف الكواليس".وتابع: " يمكن أن يفوز بها، أو أو ، أو لاعب آخر، لكن الجوائز الفردية لم تعد ذات صلة".وستعلن مجلة "فرانس فوتبول" عن الفائز بالكرة الذهبية في احتفال كبير يوم 22 سبتمبر المقبل.