صلاح يحرج الاتحاد الأوروبي بثلاثة أسئلة عن "بيليه فلسطين"

وفارق العبيد الحياة قبل أيام قليلة، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، خلال انتظار المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع .وأعاد صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشر تغريدة من حساب "يويفا"، ينعى فيها الأخير النجم الفلسطيني.وكتب حساب : "وداعًا سليمان العبيد (بيليه فلسطين).. موهبة أعطت الأمل إلى عدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".وعلق صلاح على هذه التغريدة، قائلًا: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات؟ وأين، ولماذا؟".