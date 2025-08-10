منتخب شباب العراق يستعد للمواجهة الودية الأخيرة قبل "خليجي أبها"

وستكون المباراة بمثابة فرصة حقيقية لتقييم أداء اللاعبين وتجربة بعض الخيارات الفنية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.وذكر مصدر مقرب من منتخب الشباب أن "الودية المرتقبة تعد حجر الزاوية في تحضيرات للاستحقاق الخليجي"، مضيفًا أن "الملاك التدريبي سيقوم بتقييم أداء اللاعبين في ظروف شبيهة بالمنافسات الرسمية، لضمان أن يكون الفريق في أفضل حالاته قبل انطلاق المسابقة".وأوضح المصدر أن "المباراة ستكون أمام منتخب عربي من دون الكشف عن اسمه، وتهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، بعد فترة من التحضيرات المكثفة".وعمل المدرب على استغلال فترة التحضير بإجراء مباريات ودية أمام رديف آليات الشرطة ورديف ، ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني عن التشكيلة النهائية للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تقييم شامل لأداء جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد والمباريات الودية.وتتطلع الجماهير الرياضية بشغف إلى رؤية هذا الجيل الواعد يمثل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية، لاسيما أنه يعد النواة الرئيسة لرفد المنتخبات الأولمبية والوطنية في المستقبل القريب.يشار إلى أن منتخبنا الشبابي يتواجد في ضمن إلى جانب كل من عمان والبحرين، فضلًا عن منتخب مصر، الذي سيكون ضيفًا بعد اعتذار الإمارات.