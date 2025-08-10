منتخب شباب العراق يستعد للمواجهة الودية الأخيرة قبل "خليجي أبها"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة السيطرة على غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536572-638904088442585705.jpg
منتخب شباب العراق يستعد للمواجهة الودية الأخيرة قبل "خليجي أبها"
رياضة
2025-08-10 | 03:46
المصدر:
الصباح
99 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يستعدّ منتخب
العراق
الشبابي لكرة القدم إلى خوض مباراته الودية الأخيرة، التي تسبق مشاركته في
بطولة كأس الخليج
، والمقررة إقامتها في مدينة أبها
السعودية
خلال الفترة (28 آب الحالي - 10 أيلول المقبل).
وستكون المباراة بمثابة فرصة حقيقية لتقييم أداء اللاعبين وتجربة بعض الخيارات الفنية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وذكر مصدر مقرب من منتخب الشباب أن "الودية المرتقبة تعد حجر الزاوية في تحضيرات
ليوث الرافدين
للاستحقاق الخليجي"، مضيفًا أن "الملاك التدريبي سيقوم بتقييم أداء اللاعبين في ظروف شبيهة بالمنافسات الرسمية، لضمان أن يكون الفريق في أفضل حالاته قبل انطلاق المسابقة".
وأوضح المصدر أن "المباراة ستكون أمام منتخب عربي من دون الكشف عن اسمه، وتهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، بعد فترة من التحضيرات المكثفة".
وعمل المدرب
أحمد صلاح
على استغلال فترة التحضير بإجراء مباريات ودية أمام رديف آليات الشرطة ورديف
الميناء
، ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني عن التشكيلة النهائية للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تقييم شامل لأداء جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد والمباريات الودية.
وتتطلع الجماهير الرياضية بشغف إلى رؤية هذا الجيل الواعد يمثل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية، لاسيما أنه يعد النواة الرئيسة لرفد المنتخبات الأولمبية والوطنية في المستقبل القريب.
يشار إلى أن منتخبنا الشبابي يتواجد في
كأس الخليج
ضمن
المجموعة الثانية
إلى جانب كل من عمان والبحرين، فضلًا عن منتخب مصر، الذي سيكون ضيفًا بعد اعتذار الإمارات.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
مدرب منتخب شباب العراق يستعد لبطولة الخليج بجولة استكشافية شاملة
03:09 | 2025-07-10
منتخب العراق يبحث عن ودية ثالثة قبل الملحق الآسيوي
03:35 | 2025-07-14
منتخب الأردن يتلقى ضربة "موجعة" قبل مواجهتي عمان والعراق
05:08 | 2025-05-31
كرة السلة: منتخب العراق يواجه الصين تايبيه في مواجهة "حاسمة" بكأس آسيا اليوم
03:30 | 2025-08-07
منتخب شباب العراق يستعد للمواجهة الودية الأخيرة
"خليجي أبها"
المجموعة الثانية
بطولة كأس الخليج
السومرية نيوز
ليوث الرافدين
سومرية نيوز
كأس الخليج
بطولة كأس
أحمد صلاح
+A
-A
اخترنا لك
حكيمي: حققت إحصائيات غير تقليدية وأستحق الكرة الذهبية
08:07 | 2025-08-10
اليوم.. منتخب ألعاب القوى العراقي يبدأ رحلته في الهند ضمن استعداداته لبطولة العالم
06:12 | 2025-08-10
النجم الجزائري سفيان فيغولي: سأعمل على رفع اسم أمانة بغداد والدوري العراقي
04:03 | 2025-08-10
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:52 | 2025-08-10
تحديد موعد قرار الليغا بشأن إصابة تير شتيجن وتسجيل خوان جارسيا
03:28 | 2025-08-10
صلاح يحرج الاتحاد الأوروبي بثلاثة أسئلة عن "بيليه فلسطين"
13:40 | 2025-08-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
محليات
30.29%
02:31 | 2025-08-09
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
02:31 | 2025-08-09
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
محليات
18.18%
11:02 | 2025-08-08
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
رياضة
14.21%
10:46 | 2025-08-08
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
10:46 | 2025-08-08
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
محليات
13.84%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
13.54%
03:38 | 2025-08-09
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:38 | 2025-08-09
مع إغلاق بداية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.94%
10:00 | 2025-08-09
مع إغلاق بداية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار في العراق
10:00 | 2025-08-09
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مصرع حارس وإخماد كامل لحريق السوق في البصرة بمشاركة 18 شاحنة إطفاء
06:41 | 2025-08-10
الدفاع المدني يكافح حريقا في البصرة
06:17 | 2025-08-10
حريق قرب مرقد "عبدالله بن علي" في البصرة
06:12 | 2025-08-10
حركة مكثفة للزائرين من بغداد باتجاه كربلاء
01:30 | 2025-08-10
قوى وأحزاب تحاول إعادة شحن الشارع مع اقتراب لحظة الحسم الانتخابي
01:00 | 2025-08-10
احتراق حافلة تقل زوار إيرانيين على طريق البصرة ذي قار
16:07 | 2025-08-09
قطع أشجار زيتون عمرها قرن وبيعها حطباً لمحلات السمك في نينوى.. فيديو
13:35 | 2025-08-09
اعتداء على منتسبي شرطة بابل أثناء حماية الزائرين
09:58 | 2025-08-09
فيديو يثير ضجة كبيرة.. سيارة تتجول في حرم الجامع الاموي
07:45 | 2025-08-09
أمريكا.. إصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير
06:06 | 2025-08-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.