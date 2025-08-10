النجم الجزائري سفيان فيغولي: سأعمل على رفع اسم أمانة بغداد والدوري العراقي

وفي منشور على صفحته الشخصية، عبر فيغولي عن حماسه لهذا "التحدي الجديد بكل شغف وعزيمة"، مبينًا استعداده للعمل بجد مع زملائه لرفع اسم النادي والدوري العراقي.وأعرب اللاعب عن سعادته بهذه المرحلة الجديدة، مؤكدًا على أن الهدف هو "كتابة قصة مميزة" والتنافس مع أقوى الفرق. كما وجه رسالة إلى جماهير الفريق، معبرًا عن شوقه لبدء المشوار ومشاركة هذه الطاقة معهم.ويعتبر انتقال فيغولي إلى الدوري العراقي إضافة كبيرة، نظرًا لمسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، حيث لعب سابقًا لأندية أوروبية بارزة مثل الإسباني وغلطة سراي التركي، كما كان عنصرًا أساسيًا في المنتخب الذي توج ببطولة 2019.