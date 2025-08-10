اليوم.. منتخب ألعاب القوى العراقي يبدأ رحلته في الهند ضمن استعداداته لبطولة العالم

وقال الناطق الإعلامي ميثم الحسني، إن "الوفد المشارك برئاسة رئيس الاتحاد طالب فيصل يضم ستة لاعبين ومدربهم خزعل جبار سباهي، وهم: طه حسين ياسين، نور الدين عادل مرزه، محمد جنجون، جمعة في سباق (400) متر تتابع، وسيف رعد في (100) متر، وعبد الله جلال في الوثب الطويل".وأضاف أن "هذا الملتقى يعد من الأحداث الرياضية الدولية المهمة، حيث يشارك فيه أكثر من (200) رياضي من (19) دولة ومن مختلف القارات، مما يجعله منصة مهمة لقياس جاهزية الرياضيين قبل البطولات الكبرى مثل ودورة ألعاب التضامن الإسلامي".وأوضح أن "بطولة الهند ستشهد مشاركة دول متقدمة على غرار: الأميركية، ، ، ، ، ، ماليزيا، الفلبين، الصومال، سريلانكا، نيبال، بوتان، الجزائر، تركمانستان، ، إيران، بالإضافة إلى البلد المضيف الهند"، لافتًا إلى أن التنوع في المدارس التنافسية من مختلف القارات سينعكس إيجابًا على عدائينا.وأشار إلى أن "اتحاد اللعبة أجرى اختبارات قبل أيام في ملعب لتقييم جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في الملتقى، الذي يعد فرصة مهمة لقياس الأداء قبل بطولة العالم في طوكيو الشهر المقبل، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة في في تشرين الأول المقبل".ونوه في ختام حديثه بأن "المشاركة تأتي ضمن خطة والاتحاد المركزي لتعزيز فرص الرياضيين في تحقيق إنجازات نوعية"، مؤكدًا أن "الوفد المشارك سيخضع لتقييم فني وبدني مستمر لاختيار الأفضل للمشاركات المقبلة".