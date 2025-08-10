Alsumaria Tv
اليوم.. منتخب ألعاب القوى العراقي يبدأ رحلته في الهند ضمن استعداداته لبطولة العالم

رياضة

2025-08-10 | 06:12
اليوم.. منتخب ألعاب القوى العراقي يبدأ رحلته في الهند ضمن استعداداته لبطولة العالم
35 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستهل منتخب الوطني العراقي لألعاب القوى اليوم الأحد مشاركته في ملتقى الجولة القارية البرونزية بمدينة بوبانسوار في ولاية أوديشا الهندية، الذي يستمر حتى (15) آب الحالي، كخطوة تحضيرية لبطولة العالم في طوكيو ودورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض.

وقال الناطق الإعلامي ميثم الحسني، إن "الوفد المشارك برئاسة رئيس الاتحاد طالب فيصل يضم ستة لاعبين ومدربهم خزعل جبار سباهي، وهم: طه حسين ياسين، نور الدين عادل مرزه، محمد عبد الرضا جنجون، أحمد جمال جمعة في سباق (400) متر تتابع، وسيف رعد عبد الواحد في (100) متر، وعبد الله جلال في الوثب الطويل".

وأضاف أن "هذا الملتقى يعد من الأحداث الرياضية الدولية المهمة، حيث يشارك فيه أكثر من (200) رياضي من (19) دولة ومن مختلف القارات، مما يجعله منصة مهمة لقياس جاهزية الرياضيين قبل البطولات الكبرى مثل بطولة العالم ودورة ألعاب التضامن الإسلامي".

وأوضح أن "بطولة الهند ستشهد مشاركة دول متقدمة على غرار: الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، جنوب أفريقيا، البرتغال، أستراليا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، الفلبين، الصومال، سريلانكا، نيبال، بوتان، الجزائر، تركمانستان، الدنمارك، إيران، بالإضافة إلى البلد المضيف الهند"، لافتًا إلى أن التنوع في المدارس التنافسية من مختلف القارات سينعكس إيجابًا على عدائينا.

وأشار إلى أن "اتحاد اللعبة أجرى اختبارات قبل أيام في ملعب وزارة الشباب والرياضة لتقييم جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في الملتقى، الذي يعد فرصة مهمة لقياس الأداء قبل بطولة العالم في طوكيو الشهر المقبل، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة في الرياض في تشرين الأول المقبل".

ونوه في ختام حديثه بأن "المشاركة تأتي ضمن خطة اللجنة الأولمبية والاتحاد المركزي لتعزيز فرص الرياضيين في تحقيق إنجازات نوعية"، مؤكدًا أن "الوفد المشارك سيخضع لتقييم فني وبدني مستمر لاختيار الأفضل للمشاركات المقبلة".
