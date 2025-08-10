حكيمي: حققت إحصائيات غير تقليدية وأستحق الكرة الذهبية

وفي مقابلة مع قناة "+Canal" الفرنسية، قال حكيمي، الذي تم ترشيحه ضمن قائمة ضمت 30 لاعبا للفوز بالكرة الذهبية 2025 بينهم سبعة من زملائه في ، إن ترشحه كان "حلما لم أجرؤ يوما على تخيله".وأضاف بلهجة واثقة: "إذا سنحت لي الفرصة للفوز بالكرة الذهبية، أعتقد أنني أستحقها أيضا".وأوضح الظهير الأيمن الدولي أن موسمه الاستثنائي يمنحه هذا الحق، مستشهدا بأرقامه الفريدة: "لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين سجلوا في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، خاصة كوني مدافعا. الإحصائيات التي حققتها هذا العام ليست إحصائيات لمدافع تقليدي. أعتقد أنه عندما يحقق مدافع ذلك، فإنه يستحق أكثر من المهاجم".