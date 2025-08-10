كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر

وتقام مباراة برشلونة وكومو على ملعب " "، ببطولة الودية، التي ينظمها " " سنويا تكريما لمؤسس النادي خوان غامبر.وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت .ولم تعلن أي بث مباراة برشلونة وكومو حتى الآن، لكن سيبث اللقاء مجانا عبر قناته الرسمية في منصة " ".وكان برشلونة خاض فترة تحضيرية في بدولتي واليابان، لعب خلالها ثلاث مباريات ودية أمام فيسيل ، وسيؤول، ودايغو.وستكون مباراة كومو هي المواجهة الختامية لفريق برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، والذي سيفتتحه بمباراة ضد مايوركا في 16 أغسطس الجاري.