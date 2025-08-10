لامين يامال يوجه رسالة مارتينيز بعد انتقاله للنصر السعودي

ويرتبط يامال البالغ من العمر 18 عاما، بعلاقة وطيدة مع الذي يكبره بـ16 عاما.وكتب يامال الذي خاض 21 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل ستة أهداف، عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "شكرًا لك على كل شيء يا قائدي".وأعلن في وقت سابق الأحد تعاقده رسميا مع الإسباني مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، حيث لعب دورًا بارزا، في تحقيق الفريق الكاتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.ولعب مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.وبات مارتينيز الصفقة الرابعة للنصر هذا الصيف بعد والثنائي المحلي عبدالملك الجابر ونادر الشراري.