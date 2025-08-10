صدمة لريال مدريد قبل انطلاق الموسم

وحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن يُعاني من إصابة في الكاحل، وقد يغيب عن افتتاحية أمام يوم 19 أغسطس/ آب الحالي.وأضافت أن كامافينغا غاب عن عدة حصص تدريبية، منها مران الأحد، وتحوم شكوك حول مشاركته في آخر مباراة ودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد أمام النمساوي يوم الثلاثاء.وأشارت إلى أنه لم يتضح حتى الآن بعد حجم إصابة الكاحل، مع أنها إصابة تستغرق عادةً أسابيع للتعافي التام.كامافينغا خاض 35 مباراة مع في جميع المسابقات الموسم الماضي، في موسم عانى فيه من الإصابات، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب في 4 مناسبات منفصلة.وغاب صاحب الـ22 عاما عن آخر 6 مباريات لريال في الموسم الماضي، بما فيها نهائي ، بسبب تمزق في عضلة الفخذ اليسرى، ولم يتعاف في الوقت المناسب للمشاركة في 2025.كما غاب اللاعب الدولي الفرنسي عن الملاعب لنحو 7 أسابيع في بداية الموسم بعد إصابته بتمزق في أربطة ركبته اليسرى.ثم غاب كامافينغا لأكثر من أسبوعين بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال هزيمة فريقه أمام في دوري أبطال أوروبا.فضلا عن ذلك، أبعدت إصابة أخرى في أوتار الركبة كامافينغا عن الملاعب لـ3 أسابيع بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.