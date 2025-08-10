كريستال بالاس بطلا لكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب "ويمبلي".وأحرز أهداف المباراة كل من الثنائي هوجو إيكتيكي، وفريمبونج في الدقيقتين 4، و21، بينما أحرز ماتيتا، وإسماعيلا سار هدفا في الدقيقتين 17، و77.وخاض اللقاء باعتباره بطلاً لمسابقة "البريميرليج"، بينما لعب بالاس اللقاء بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من ، بعدما تغلب في المباراة النهائية على ، بهدف دون مقابل.