حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536645-638904397214597356.webp
كريستال بالاس بطلا لكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول
رياضة
2025-08-10 | 12:20
296 شوهد
توج
كريستال بالاس
، اليوم الاحد، بطلًا لكأس الدرع الخيرية 2025، بعد فوزه على
ليفربول
بركلات الترجيح (3-2).
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب "ويمبلي".
وأحرز أهداف المباراة كل من الثنائي هوجو إيكتيكي، وفريمبونج في الدقيقتين 4، و21، بينما أحرز ماتيتا، وإسماعيلا سار هدفا
كريستال بالاس
في الدقيقتين 17، و77.
وخاض
ليفربول
اللقاء باعتباره بطلاً لمسابقة
الدوري الإنجليزي الممتاز
"البريميرليج"، بينما لعب
كريستال
بالاس اللقاء بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من
بطولة كأس
الاتحاد الإنجليزي
، بعدما تغلب في المباراة النهائية على
مانشستر سيتي
، بهدف دون مقابل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
