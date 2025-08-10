لجنة الانضباط تصدر قرارات بشأن أحداث نهائي كأس العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
01:00 AM
الى
01:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536675-638904522967284341.jpg
لجنة الانضباط تصدر قرارات بشأن أحداث نهائي كأس العراق
رياضة
2025-08-10 | 15:37
المصدر:
السومرية نيوز
469 شوهد
اصدرت لجنةُ الانضباط في
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، الأحد، قرارات بشأن أحداث
نهائي كأس
العراق
الذي جرى في
ملعب الشعب الدولي
.
وجاء في بيان إن "
لجنة الانضباط
في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتمعت لمناقشةِ تقرير مراقبِ مباراةِ
نهائي كأس
العراق
للموسم (2024-2025) التي جرت على أديم ملعبِ الشعب يوم الجمعة الموافق (18-7-2025) بين ناديي
زاخو
ودهوك، والتي انتهت بفوز
نادي دهوك
".
وأضاف البيان أن المراقب "قد ذكرَ في تقريره حدوث أعمال شغب داخل وخارج الملعب بين جمهور الناديين، وكذلك بين شوطي المباراة، مما أدى إلى حدوث تكسير وأضرار بمقاعد المدرجات".
وقررت اللجنة، معاقبةَ
نادي زاخو
بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 25 مليون دينار عراقي ومعاقبةَ نادي
دهوك
بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 25 مليون دينار عراقي.
كما قررت حرمانَ جماهير نادي دهوك (مرحلة كاملة) من الدخول إلى الملاعب (أرضهم المفترضة)، وتسري ابتداءً من الموسم المقبل (2025-2026) وحرمانَ جماهير نادي زاخو (مرحلة كاملة) من الدخول إلى الملاعب (أرضهم المفترضة)، وتسري ابتداءً من الموسم المقبل (2025-2026).
وكذلك قررت معاقبةَ (عبد الغني شهد) مدرب فريق نادي زاخو بغرامةٍ ماليةٍ قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقيً ومعاقبةَ (عدي عمران) مساعد
مدرب نادي
زاخو بالحرمان من مرافقةِ الفريق (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقيً.
وقررت اللجنة معاقبةَ اللاعب (أمجد عطوان) لاعب نادي زاخو بالحرمان من اللعب (مباراة واحدة) مع غرامةٍ ماليةٍ خمسة ملايين دينار عراقيّ ومعاقبةَ (خالد مشير) مشرف نادي دهوك بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقي ومعاقبةَ (نبي كرفان) معالج نادي دهوك بالحرمان من مرافقة الفريق (6 أشهر) وغرامةٍ ماليةٍ خمسة ملايين دينار عراقي".
وقررت اللجنة أيضا معاقبةَ (محمد ناصر) محلل فيديو نادي زاخو بالحرمانِ من مرافقةِ الفريق (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقيّ، ومعاقبةَ (يوسف رائد) لاعب نادي زاخو الذي يحملُ الرقم (17) بالحرمان من اللعب (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقيّ ومعاقبةَ (كوستافو هنريك) لاعب نادي زاخو الذي يحملُ الرقم (19) بالحرمان من اللعبِ (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقيّ.
وبشأن الأضرار التي لحقت بملعبِ الشعب الرياضي، قال البيان "سنوافيكم بفقرةٍ حكميةٍ لاحقًا تابعة للقرارِ في أعلاه حال وصول تقرير الأضرار من الجهاتِ ذات العلاقة".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق
10:22 | 2025-07-28
لجنة الانضباط تجتمع غدًا للتحقيق في أحداث نهائي كأس العراق
03:46 | 2025-07-20
سوريا.. لجنة للتحقيق في أحداث السويداء
15:18 | 2025-07-31
التربية تقرر منح 5 درجات للمراحل غير المنتهية وتصدر قرارات بشأن الطلبة المكملين
04:47 | 2025-06-22
زاخو
دهوك
الاتحاد العراقي لكرة القدم
ملعب الشعب الدولي
الاتحاد العراقي
الاتحاد العراق
عبد الغني شهد
لجنة الانضباط
اتحاد العراق
أمجد عطوان
+A
-A
اخترنا لك
"الجيش الإسرائيلي" يرد على تغريدة محمد صلاح
17:11 | 2025-08-10
كريستال بالاس بطلا لكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول
12:20 | 2025-08-10
صدمة لريال مدريد قبل انطلاق الموسم
11:41 | 2025-08-10
لامين يامال يوجه رسالة مارتينيز بعد انتقاله للنصر السعودي
10:18 | 2025-08-10
كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر
08:42 | 2025-08-10
حكيمي: حققت إحصائيات غير تقليدية وأستحق الكرة الذهبية
08:07 | 2025-08-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
محليات
26.87%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
محليات
24.86%
02:31 | 2025-08-09
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
02:31 | 2025-08-09
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
محليات
14.91%
13:24 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
13:24 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
محليات
12.63%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
مع إغلاق بداية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
10.5%
10:00 | 2025-08-09
مع إغلاق بداية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار في العراق
10:00 | 2025-08-09
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
10.24%
03:38 | 2025-08-09
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:38 | 2025-08-09
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. لحظة اخراج العالقين من المباني المهدمة بعد الزلزال التركي
14:40 | 2025-08-10
بالفيديو.. اللحظات الاولى لزلزال تركيا
14:17 | 2025-08-10
بعد حريق اليوم.. الآلة الصفراء تدخل سوق العشار (فيديو)
12:42 | 2025-08-10
رئيس مجلس بغداد مشددا على إجراءات السلامة: غير مستعدين للتضحية بزائر حسيني واحد
12:20 | 2025-08-10
بعد البصرة.. أمطار في طريبيل (فيديو)
10:19 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
09:57 | 2025-08-10
مصرع حارس وإخماد كامل لحريق السوق في البصرة بمشاركة 18 شاحنة إطفاء
06:41 | 2025-08-10
ارتفاع درجات الحرارة يرفع الراية البنفسجية في موقع عمل بمحافظة البصرة
06:36 | 2025-08-10
الدفاع المدني يكافح حريقا في البصرة
06:17 | 2025-08-10
حريق قرب مرقد "عبدالله بن علي" في البصرة
06:12 | 2025-08-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.