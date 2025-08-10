لجنة الانضباط تصدر قرارات بشأن أحداث نهائي كأس العراق

وجاء في بيان إن " في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتمعت لمناقشةِ تقرير مراقبِ مباراةِ للموسم (2024-2025) التي جرت على أديم ملعبِ الشعب يوم الجمعة الموافق (18-7-2025) بين ناديي ودهوك، والتي انتهت بفوز ".

وأضاف البيان أن المراقب "قد ذكرَ في تقريره حدوث أعمال شغب داخل وخارج الملعب بين جمهور الناديين، وكذلك بين شوطي المباراة، مما أدى إلى حدوث تكسير وأضرار بمقاعد المدرجات".

وقررت اللجنة، معاقبةَ بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 25 مليون دينار عراقي ومعاقبةَ نادي بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 25 مليون دينار عراقي.

كما قررت حرمانَ جماهير نادي دهوك (مرحلة كاملة) من الدخول إلى الملاعب (أرضهم المفترضة)، وتسري ابتداءً من الموسم المقبل (2025-2026) وحرمانَ جماهير نادي زاخو (مرحلة كاملة) من الدخول إلى الملاعب (أرضهم المفترضة)، وتسري ابتداءً من الموسم المقبل (2025-2026).

وكذلك قررت معاقبةَ (عبد الغني شهد) مدرب فريق نادي زاخو بغرامةٍ ماليةٍ قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقيً ومعاقبةَ (عدي عمران) مساعد زاخو بالحرمان من مرافقةِ الفريق (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقيً.

وقررت اللجنة معاقبةَ اللاعب (أمجد عطوان) لاعب نادي زاخو بالحرمان من اللعب (مباراة واحدة) مع غرامةٍ ماليةٍ خمسة ملايين دينار عراقيّ ومعاقبةَ (خالد مشير) مشرف نادي دهوك بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقي ومعاقبةَ (نبي كرفان) معالج نادي دهوك بالحرمان من مرافقة الفريق (6 أشهر) وغرامةٍ ماليةٍ خمسة ملايين دينار عراقي".

وقررت اللجنة أيضا معاقبةَ (محمد ناصر) محلل فيديو نادي زاخو بالحرمانِ من مرافقةِ الفريق (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقيّ، ومعاقبةَ (يوسف رائد) لاعب نادي زاخو الذي يحملُ الرقم (17) بالحرمان من اللعب (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقيّ ومعاقبةَ (كوستافو هنريك) لاعب نادي زاخو الذي يحملُ الرقم (19) بالحرمان من اللعبِ (مباراتين) مع غرامةٍ ماليةٍ مليوني دينار عراقيّ.

وبشأن الأضرار التي لحقت بملعبِ الشعب الرياضي، قال البيان "سنوافيكم بفقرةٍ حكميةٍ لاحقًا تابعة للقرارِ في أعلاه حال وصول تقرير الأضرار من الجهاتِ ذات العلاقة".