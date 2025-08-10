Alsumaria Tv
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
"الجيش الإسرائيلي" يرد على تغريدة محمد صلاح

رياضة

2025-08-10 | 17:11
&quot;الجيش الإسرائيلي&quot; يرد على تغريدة محمد صلاح
المصدر:
روسيا اليوم
577 شوهد

رد الجيش الإسرائيلي على تغريدة لنجم كرة القدم المصري وقائد فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، طالب فيها بتوضيح أسباب استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين".

وكان صلاح قد نشر تغريدة عبر منصة "إكس" وجه فيها سؤالا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، طالبا معرفة تفاصيل استشهاد العبيد الذي أعلنت الجمعية الفلسطينية لكرة القدم أنه استشهد جراء هجوم إسرائيلي في قطاع غزة.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، على تغريدة صلاح مباشرة عبر منصة "إكس"، قائلا: "أهلا محمد بعد مراجعة أولية، لم نجد أي سجلات تشير إلى حادثة تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد".

وأضاف المتحدث أن الجيش بحاجة إلى "معلومات مفصلة" للتحقيق بشكل أعمق في القضية، وفقا لما نقلته القناة 12 العبرية.

وكانت الجمعية الفلسطينية لكرة القدم قد أعلنت أن سليمان العبيد، البالغ من العمر 41 عاما، استشهد يوم الأربعاء الماضي أثناء انتظاره للحصول على مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة.
لجنة الانضباط تصدر قرارات بشأن أحداث نهائي كأس العراق
15:37 | 2025-08-10
كريستال بالاس بطلا لكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول
12:20 | 2025-08-10
صدمة لريال مدريد قبل انطلاق الموسم
11:41 | 2025-08-10
لامين يامال يوجه رسالة مارتينيز بعد انتقاله للنصر السعودي
10:18 | 2025-08-10
كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر
08:42 | 2025-08-10
حكيمي: حققت إحصائيات غير تقليدية وأستحق الكرة الذهبية
08:07 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
26.87%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
24.86%
02:31 | 2025-08-09
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
02:31 | 2025-08-09
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
14.91%
13:24 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
13:24 | 2025-08-10
&quot;قيد الدراسة&quot;.. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
12.63%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
مع إغلاق بداية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار في العراق
10.5%
10:00 | 2025-08-09
مع إغلاق بداية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار في العراق
10:00 | 2025-08-09
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
10.24%
03:38 | 2025-08-09
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:38 | 2025-08-09
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. لحظة اخراج العالقين من المباني المهدمة بعد الزلزال التركي
Play
بالفيديو.. لحظة اخراج العالقين من المباني المهدمة بعد الزلزال التركي
14:40 | 2025-08-10
بالفيديو.. اللحظات الاولى لزلزال تركيا
Play
بالفيديو.. اللحظات الاولى لزلزال تركيا
14:17 | 2025-08-10
بعد حريق اليوم.. الآلة الصفراء تدخل سوق العشار (فيديو)
Play
بعد حريق اليوم.. الآلة الصفراء تدخل سوق العشار (فيديو)
12:42 | 2025-08-10
رئيس مجلس بغداد مشددا على إجراءات السلامة: غير مستعدين للتضحية بزائر حسيني واحد
Play
رئيس مجلس بغداد مشددا على إجراءات السلامة: غير مستعدين للتضحية بزائر حسيني واحد
12:20 | 2025-08-10
بعد البصرة.. أمطار في طريبيل (فيديو)
Play
بعد البصرة.. أمطار في طريبيل (فيديو)
10:19 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
Play
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
09:57 | 2025-08-10
مصرع حارس وإخماد كامل لحريق السوق في البصرة بمشاركة 18 شاحنة إطفاء
Play
مصرع حارس وإخماد كامل لحريق السوق في البصرة بمشاركة 18 شاحنة إطفاء
06:41 | 2025-08-10
ارتفاع درجات الحرارة يرفع الراية البنفسجية في موقع عمل بمحافظة البصرة
Play
ارتفاع درجات الحرارة يرفع الراية البنفسجية في موقع عمل بمحافظة البصرة
06:36 | 2025-08-10
الدفاع المدني يكافح حريقا في البصرة
Play
الدفاع المدني يكافح حريقا في البصرة
06:17 | 2025-08-10
حريق قرب مرقد "عبدالله بن علي" في البصرة
Play
حريق قرب مرقد "عبدالله بن علي" في البصرة
06:12 | 2025-08-10
