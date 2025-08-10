"الجيش الإسرائيلي" يرد على تغريدة محمد صلاح

وكان صلاح قد نشر تغريدة عبر منصة "إكس" وجه فيها سؤالا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، طالبا معرفة تفاصيل استشهاد العبيد الذي أعلنت الجمعية الفلسطينية لكرة القدم أنه استشهد جراء هجوم إسرائيلي في قطاع .ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، على تغريدة صلاح مباشرة عبر منصة "إكس"، قائلا: "أهلا محمد بعد مراجعة أولية، لم نجد أي سجلات تشير إلى حادثة تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد".وأضاف المتحدث أن الجيش بحاجة إلى "معلومات مفصلة" للتحقيق بشكل أعمق في القضية، وفقا لما نقلته القناة 12 العبرية.وكانت الجمعية الفلسطينية لكرة القدم قد أعلنت أن سليمان العبيد، البالغ من العمر 41 عاما، استشهد يوم الأربعاء الماضي أثناء انتظاره للحصول على مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة.