أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
اليوم.. سحب قرعة دوري أبطال الخليج بمشاركة ممثل العراق زاخو
اليوم.. سحب قرعة دوري أبطال الخليج بمشاركة ممثل العراق زاخو
رياضة
2025-08-11 | 04:00
1 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تُسحب اليوم الاثنين، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت
الدوحة
، قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال
الخليج
للأندية، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، وذلك استنادًا إلى المادة السادسة من اللائحة التنظيمية التي تُحدّد نظام البطولة وآلية السحب.
ودعا
الاتحاد الخليجي
ممثلي الأندية المشاركة، سواء كانوا مدربين أو إداريين أو من ينوب عنهم، إلى حضور الاجتماع التمهيدي الذي يسبق مراسم القرعة، لبحث تفاصيل البطولة والتنسيق في الجوانب التنظيمية والفنية. ومن المقرر أن يمثل
العراق
في هذه النسخة فريق زاخو لكرة القدم.
وكانت النسخة الأولى قد شهدت تتويج
نادي دهوك
باللقب، بعد تفوقه على
القادسية
الكويتي
بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب الذي جمعهما في ختام المنافسات، ليكتب الفريق صفحة مضيئة في سجل الإنجازات العراقية على الصعيد الخليجي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص
اتحاد كأس الخليج العربي
لكرة القدم على ضمان أقصى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات التي ستقام خلال المدة من (16 أيلول 2025 وحتى 14 نيسان 2026)، بمشاركة نخبة من الأندية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.
وتحظى النسخة الثانية باهتمام متزايد بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى على المستويين التنظيمي والفني، ما يضع البطولة المقبلة أمام تحدّ لتعزيز حضورها كإحدى أبرز البطولات الإقليمية في المنطقة.
واعتمد اتحاد
كأس الخليج العربي
لكرة القدم قائمة الأندية الثمانية التي ستمثل
الاتحادات الوطنية
في النسخة الجديدة، وجاء في مقدمتها
نادي زاخو
الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة بعد موسم مميز على الصعيد المحلي، إلى جانب نادي العين الإماراتي صاحب التاريخ العريق والبطولات القارية، ونادي سترة البحريني الذي فرض نفسه رقمًا صعبًا في المسابقات المحلية، ونادي الشباب السعودي أحد أقطاب الكرة
السعودية
المعروف بامتلاكه نخبة من النجوم.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
سحب قرعة دوري أبطال الخليج
مشاركة ممثل العراق زاخو
اتحاد كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي
الاتحادات الوطنية
البطولات القارية
الاتحاد الخليجي
الخليج العربي
السومرية نيوز
نادي الشباب
