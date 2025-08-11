اليوم.. سحب قرعة دوري أبطال الخليج بمشاركة ممثل العراق زاخو

ودعا ممثلي الأندية المشاركة، سواء كانوا مدربين أو إداريين أو من ينوب عنهم، إلى حضور الاجتماع التمهيدي الذي يسبق مراسم القرعة، لبحث تفاصيل البطولة والتنسيق في الجوانب التنظيمية والفنية. ومن المقرر أن يمثل في هذه النسخة فريق زاخو لكرة القدم.وكانت النسخة الأولى قد شهدت تتويج باللقب، بعد تفوقه على بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب الذي جمعهما في ختام المنافسات، ليكتب الفريق صفحة مضيئة في سجل الإنجازات العراقية على الصعيد الخليجي.وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص لكرة القدم على ضمان أقصى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات التي ستقام خلال المدة من (16 أيلول 2025 وحتى 14 نيسان 2026)، بمشاركة نخبة من الأندية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.وتحظى النسخة الثانية باهتمام متزايد بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى على المستويين التنظيمي والفني، ما يضع البطولة المقبلة أمام تحدّ لتعزيز حضورها كإحدى أبرز البطولات الإقليمية في المنطقة.واعتمد اتحاد لكرة القدم قائمة الأندية الثمانية التي ستمثل في النسخة الجديدة، وجاء في مقدمتها الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة بعد موسم مميز على الصعيد المحلي، إلى جانب نادي العين الإماراتي صاحب التاريخ العريق والبطولات القارية، ونادي سترة البحريني الذي فرض نفسه رقمًا صعبًا في المسابقات المحلية، ونادي الشباب السعودي أحد أقطاب الكرة المعروف بامتلاكه نخبة من النجوم.