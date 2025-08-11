ما قصة استقالة رياض مزهر وبسّام رؤوف من إدارة القوة الجوية المؤقتة؟

وأوضح في حديث خص به وسائل الإعلام أن "قبوله المهمة جاء بدافع رد الجميل للنادي والسعي لانتشاله من دوامة الإخفاقات، غير أن التدخلات الفنية المتكررة من قبل رئيس الهيئة المؤقتة، وعدم الأخذ بالمقترحات المتعلقة باختيار المدربين واللاعبين، كانت سببًا رئيسًا في قراره"، مؤكدًا أن "مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع تاريخ النادي ومكانته".من جانبه، بين أن "هدفه كان إحداث تغيير شامل على الصعيدين الفني والإداري، لكنه اصطدم بعقبات متراكمة تمثلت في تهميش دوره، وسحب صلاحياته القانونية، وإسناد الملفات إلى غير المختصين، فضلًا عن تحديات أخرى حالت دون تنفيذ الإصلاحات التي كان يطمح إليها"، مبينًا أن "بيئة العمل الحالية لا توفر شروط النجاح ولا تتماشى مع المعايير الأخلاقية والمهنية، ومن الأفضل الانسحاب بكل هدوء".وتأتي هذه الاستقالات في وقت يمر فيه بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع حدة التحديات الإدارية والفنية، في ظل حاجة الفريق إلى الاستقرار قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.