سفيان فيغولي يحط رحاله في بغداد لبدء مشواره الجديد مع نادي الأمانة

وذكر بيان لنادي أمانة أن " النجم يشكل إضافة فنية ومعنوية كبيرة للفريق، ويُعد واحداً من أبرز الأسماء التي مثلت الكرة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب لفرق كبرى مثل الإسباني، ويستهام الإنجليزي، وغلطة سراي التركي، إضافة إلى مسيرة حافلة مع المنتخب الجزائري تُوج خلالها ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019".من جانبه أكد رئيس النادي، خلال البيان أن "التعاقد مع فيغولي يأتي في إطار خطة طموحة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر خبرة وذات قيمة فنية عالية، سعياً لتحقيق نتائج مميزة وإسعاد محبي النادي".