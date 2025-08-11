قرعة دوري أبطال الخليج تضع زاخو العراقي في مجموعة "صعبة" مع العين والقادسية

وتضم المجموعة أيضًا أندية العين الإماراتي، وسترة البحريني، والقادسية . وسيخوض زاخو منافسات قوية في هذه المجموعة التي تجمع فرقًا ذات تاريخ عريق في البطولة.وكانت النسخة الأولى قد شهدت دهوك باللقب، بعد تفوقه على القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب الذي جمعهما في ختام المنافسات، ليكتب الفريق صفحة مضيئة في سجل الإنجازات العراقية على الصعيد الخليجي.وتحظى النسخة الثانية باهتمام متزايد بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى على المستويين التنظيمي والفني، ما يضع البطولة المقبلة أمام تحدّ لتعزيز حضورها كإحدى أبرز البطولات الإقليمية في المنطقة.واعتمد قائمة الأندية الثمانية التي ستمثل في النسخة الجديدة، وجاء في مقدمتها الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة بعد موسم مميز على الصعيد المحلي، إلى جانب نادي العين الإماراتي صاحب التاريخ العريق والبطولات القارية، ونادي سترة البحريني الذي فرض نفسه رقمًا صعبًا في المسابقات المحلية، ونادي الشباب السعودي أحد أقطاب الكرة المعروف بامتلاكه نخبة من النجوم.