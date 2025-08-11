عن عمر ناهز 81 عاماً.. وفاة الهداف التاريخي لمنتخب اليابان كونيشيغي كاماموتو

اشتهر المهاجم المولود في بإنجازه في دورة الألعاب الأولمبية عام 1968 في ، حين توّج هدافاً للمسابقة برصيد سبعة أهداف وقاد لإحراز الميدالية البرونزية.بفضل قدرته على التحمل وخفة حركته وقوته البدنية، تم استدعاء كاماموتو للانضمام إلى للمرة الأولى في سن 19 عاماً في عام 1964، ليمثل منتخب "الساموراي" في أولمبياد . سجل 75 هدفاً في 76 مباراة دولية بين عامي 1964 و1977 لحين اعتزاله الدولي.في عام 1967، انضم إلى يانمار الذي يعرف حالياً باسم سيريزو أوساكا في الدوري، فسجل 202 هدفاً في 251 مباراة حتى موعد اعتزاله في عام 1984. شغل أيضاً خلال السنوات الأخيرة من مسيرته كلاعب، منصب مدير نادي يانمار.خاض بعض التجارب القصيرة كمدرب، قبل أن يتعاون كاماموتو مع . كما انغمس بالعمل السياسي وأصبح عضواً في في عام 1995.ولعب دورا بارزاً في استضافة اليابان لكأس العالم 2002 بالاشتراك مع .