عن عمر ناهز 81 عاماً.. وفاة الهداف التاريخي لمنتخب اليابان كونيشيغي كاماموتو

رياضة

2025-08-11 | 06:02
عن عمر ناهز 81 عاماً.. وفاة الهداف التاريخي لمنتخب اليابان كونيشيغي كاماموتو
410 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

توفي أسطورة كرة القدم اليابانية الهداف التاريخي للمنتخب الوطني كونيشيغي كاماموتو عن عمر ناهز الـ 81 عاماً بسبب إصابته بالتهاب رئوي، وفقاً لما أفاد الإثنين الاتحاد الياباني لكرة القدم.



اشتهر المهاجم المولود في كيوتو بإنجازه في دورة الألعاب الأولمبية عام 1968 في المكسيك، حين توّج هدافاً للمسابقة برصيد سبعة أهداف وقاد اليابان لإحراز الميدالية البرونزية.

بفضل قدرته على التحمل وخفة حركته وقوته البدنية، تم استدعاء كاماموتو للانضمام إلى المنتخب الوطني للمرة الأولى في سن 19 عاماً في عام 1964، ليمثل منتخب "الساموراي" في أولمبياد طوكيو. سجل 75 هدفاً في 76 مباراة دولية بين عامي 1964 و1977 لحين اعتزاله الدولي.

في عام 1967، انضم إلى يانمار ديزل الذي يعرف حالياً باسم سيريزو أوساكا في الدوري، فسجل 202 هدفاً في 251 مباراة حتى موعد اعتزاله في عام 1984. شغل أيضاً خلال السنوات الأخيرة من مسيرته كلاعب، منصب مدير نادي يانمار.

خاض بعض التجارب القصيرة كمدرب، قبل أن يتعاون كاماموتو مع الاتحاد الياباني لكرة القدم. كما انغمس بالعمل السياسي وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ في عام 1995.

ولعب دورا بارزاً في استضافة اليابان لكأس العالم 2002 بالاشتراك مع كوريا الجنوبية.
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

