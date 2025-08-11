السوري عمر السومة يرفض عروضاً من الدوري العراقي

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن السومة أبدى رغبته في الاستمرار بالملاعب ، نظرًا لقوة المنافسة ومستوى الدوري، إضافة إلى ارتياحه للأجواء الاحترافية التي يعيشها هناك.ويُعد السومة أحد أبرز المهاجمين الأجانب في تاريخ الكرة السعودية، حيث سجل حضورًا لافتًا منذ انتقاله قبل أعوام، وحقق العديد من الأرقام والإنجازات التي رسخت اسمه بين أفضل الهدافين في المنطقة.