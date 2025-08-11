رسميا.. النصر السعودي يتعاقد مع المدافع الألماني كومان

وذكرت تقارير صحفية، أبرزها من الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن النادي السعودي توصّل لاتفاق نهائي مع إدارة ، لضم كومان مقابل قيمة مالية تُقدّر بنحو 30 مليون يورو تقريباً، على أن يوقع اللاعب عقدًا لمدة 3 مواسم.وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن النصر رفع عرضه المالي خلال الساعات الماضية من أجل حسم الصفقة، في ظل منافسة عدد من الأندية الأوروبية، لينجح في ضم اللاعب ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق بنجوم من العيار الثقيل، إلى جانب الوافدين الجدد: الإسباني إينيغو والبرتغالي .ومن المنتظر أن يتقاضى كومان راتبًا سنويًا يتراوح بين 20 و25 مليون يورو، أي ما يزيد عن ضعف راتبه السابق مع ، ليصبح من بين الأعلى أجرًا في .ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام وجماهير "العالمي".ويُعد واحدًا من أبرز الأسماء في مركز الجناح الهجومي على الساحة الأوروبية، ويمتلك سجلًا حافلًا مع منذ انضمامه عام 2015، حيث شارك في 339 مباراة، أحرز خلالها 72 هدفًا وصنع 71 آخرين، وكان له دور مؤثر في تتويج الفريق بعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.