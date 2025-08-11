اتلتيكو مدريد يبرم سابع صفقاته هذا الموسم

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الصفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليون يورو (30.14 مليون دولار)، علماً أنه سابع لاعب يضمّه فريق المدرب في الميركاتو الصيفي.وبدأ راسبادوري (25 عاماً) مسيرته مع ساسولو، قبل أن ينضمّ إلى مُعاراً عام 2022، وأحرز لقب في موسمه الأول مع النادي، لينتقل بشكل دائم للفريق في نهاية الموسم ذاته.اللاعب نال لقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية مع نابولي الموسم الماضي، وشارك في 88 مباراة بالدوري مع الفريق، مسجلاً 13 هدفاً، لكن غالبية مشاركاته جاءت من على مقاعد البدلاء.وكان راسبادوري جزءاً من تشكيلة الفائزة ببطولة أوروبا "يورو 2020"، وسجل 9 أهداف لبلاده في 40 مباراة.