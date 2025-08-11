"نعم أوافق".. رونالدو يتزوج قريبا (صورة)

وقد تقدم ، نجم ، بطلب الزواج من جورجينا، في خطوة تُوّجت بها قصة حب جمعت الثنائي منذ عام 2016.ونشرت جورجينا، البالغة من العمر 31 عامًا، صورة مؤثرة على حسابها في "إنستغرام"، تظهر فيها يدها مزينة بخاتم خطوبة لامع، بينما تمسك بيد رونالدو، معلقةً: "نعم، أوافق. في هذا وفي ".قصة حب امتدت لسنواتتعود بداية العلاقة بين الثنائي إلى عام 2016، ليشهدا معًا العديد من المحطات العاطفية والعائلية.غير أن عام 2021 حمل لحظة حزن وسط الفرح، حين أعلن الثنائي انتظارهما لتوأم جديد، لكنهما فَقَدا أحد الطفلين أثناء الولادة، بينما نَجت شقيقته التي أطلقا عليها اسم " ".وكان رونالدو قد كتب في بيان مؤثر آنذاك: "ببالغ الحزن نعلن أن طفلنا الصغير قد توفي... إنه أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي والد، لكن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة للاستمرار".تأكيدات متتاليةورغم مرور سنوات على علاقتهما، ظل رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، يُبدي ترددًا في الإعلان عن الزواج، مما أثار تساؤلات عديدة.وفي نيسان الماضي، أثارت جورجينا التكهنات بنشرها صورة لخاتم مختلف في إصبعها، قبل أن يُلاحظ المتابعون حديثًا غامضًا لرونالدو خلال حضوره حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر 2024" الماضي، حيث قال: "إنه لمن دواعي سروري الكبير الفوز بهذه الجائزة. ابني الأكبر هنا، وزوجتي هنا".