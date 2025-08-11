نجم آخر ينضم لمصابي ريال مدريد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536782-638905365816950289.jpeg
نجم آخر ينضم لمصابي ريال مدريد
رياضة
2025-08-11 | 15:15
المصدر:
موقع كووورة
119 شوهد
أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، بأن الأوروجواياني
فيدي فالفيردي
، لاعب وسط
ريال مدريد
، لن يشارك في ودية فريقه ضد
تيرول
النمساوي، غدا الثلاثاء، بسبب الإصابة.
وبحسب إذاعة "كادينا
كوبي
"
الإسبانية
، فإن
فالفيردي
سيغيب عن المشاركة في المباراة، بسبب شعوره بإجهاد عضلي.
وتشهد المباراة أيضًا، غياب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي خضع لعملية جراحية في الكتف.
وبالإضافة لفالفيردي وبيلينجهام، سيغيب الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن، ولم يعلن
النادي الإسباني
عن مدة غياب كامافينجا أو فالفيردي.
وتعد هذه المباراة هي الودية الأخيرة التي يخوضها
الريال
استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
ويأمل فالفيردي أن يكون جاهزًا للمباراة الأولى في الليجا أمام
أوساسونا
، يوم 19 آب الجاري.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
بند سري يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية لخطف نجم باريس
13:42 | 2025-08-08
ريال مدريد يعزي مصر بوفاة نجم الكرة "بونغا"
02:45 | 2025-08-04
نجم ريال مدريد يوجه رسالة نارية لباريس جيرمان
08:18 | 2025-07-06
الصحة في آخر تحديث للموقف الوبائي للحمّى النزفية: وفاة 2 و16 مصابا
02:29 | 2025-07-21
فالفيردي
ريال مدريد
النادي الإسباني
فيدي فالفيردي
نادي الإسبان
كادينا كوب
الإسبانية
أوساسونا
+A
-A
اخترنا لك
"نعم أوافق".. رونالدو يتزوج قريبا (صورة)
14:08 | 2025-08-11
اتلتيكو مدريد يبرم سابع صفقاته هذا الموسم
13:17 | 2025-08-11
رسميا.. النصر السعودي يتعاقد مع المدافع الألماني كومان
07:49 | 2025-08-11
السوري عمر السومة يرفض عروضاً من الدوري العراقي
07:11 | 2025-08-11
عن عمر ناهز 81 عاماً.. وفاة الهداف التاريخي لمنتخب اليابان كونيشيغي كاماموتو
06:02 | 2025-08-11
3 هزائم متتالية: كشف أسباب تدهور منتخب السلة العراقي في كأس آسيا
06:00 | 2025-08-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
محليات
23.13%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
الكهرباء تكشف سبب الانطفاء التام لمنظومة الطاقة عن عدد من المحافظات
محليات
21.24%
10:54 | 2025-08-11
الكهرباء تكشف سبب الانطفاء التام لمنظومة الطاقة عن عدد من المحافظات
10:54 | 2025-08-11
اطفاء تام لمنظومة الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية
محليات
17%
08:54 | 2025-08-11
اطفاء تام لمنظومة الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية
08:54 | 2025-08-11
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
محليات
14.12%
13:45 | 2025-08-11
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
13:45 | 2025-08-11
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
محليات
13.49%
13:24 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
13:24 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
ترندات
11.03%
09:57 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
09:57 | 2025-08-10
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
الظلام يخيم على مناطق وسط البصرة بسبب انقطاع الكهرباء
14:56 | 2025-08-11
ميسان تتعرض لعاصفة غبار كثيفة مع تسجيل حالات اختناق
14:44 | 2025-08-11
هطول أمطار في محافظة الديوانية
12:47 | 2025-08-11
بالفيديو والصور.. مستشفيا الحكيم بميسان والزعفرانية في بغداد بلا كهرباء
12:33 | 2025-08-11
مشهد جوي متقلب.. طقس العراق بين الحرارة والغبار والأمطار
12:31 | 2025-08-11
ترامب في مقطع فيديو: واشنطن أكثر إجراما بمرتين أو حتى ثلاث مرات من بغداد
11:58 | 2025-08-11
بعد موجة حر قوية.. الدفاع المدني في كربلاء يساهم في تلطيف الأجواء لزوار الأربعين
11:10 | 2025-08-11
صرصار يتسلق رقبة جينيفر لوبيز على المسرح.. ورد مفاجئ منها
11:00 | 2025-08-11
أمطار في اعلى مناطق العراق حرارة (فيديو)
09:49 | 2025-08-11
موقف لا يُنسى.. صرصور يزحف على جسد جينيفر لوبيز أمام الكاميرات
05:15 | 2025-08-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.