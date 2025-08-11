نجم آخر ينضم لمصابي ريال مدريد

وبحسب إذاعة "كادينا " ، فإن سيغيب عن المشاركة في المباراة، بسبب شعوره بإجهاد عضلي.وتشهد المباراة أيضًا، غياب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي خضع لعملية جراحية في الكتف.وبالإضافة لفالفيردي وبيلينجهام، سيغيب الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن، ولم يعلن عن مدة غياب كامافينجا أو فالفيردي.وتعد هذه المباراة هي الودية الأخيرة التي يخوضها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.ويأمل فالفيردي أن يكون جاهزًا للمباراة الأولى في الليجا أمام ، يوم 19 آب الجاري.