موافقة رسمية على إقامة مباراة برشلونة ضمن الدوري الإسباني بولاية ميامي الأمريكية

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيرسل الاتحاد الإسباني طلبا إلى "يويفا" والاتحاد الدولي " "، للحصول على ترخيص إقامة المباراة على في ، وفقًا للوائح المباريات الدولية لفيفا والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل ".وأضاف الاتحاد في بيانه: "بعد استلام وتدقيق الوثائق الواردة، وبعد موافقة ، سيقدم الاتحاد الإسباني طلبًا إلى الاتحاد الأوروبي لبدء إجراءات الحصول على ترخيص لاحق من قبل "فيفا" للمباراة التي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفقًا للوائح المباريات الدولية للاتحاد والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".وتحاول رابطة الليجا، إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا، كخطوة ترويجية.ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب لا سيراميكا.وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة، قد تكون المباراة الأولى في التاريخ من الدوري التي تقام خارج إسبانيا.وجاء اختيار موعد المباراة بعناية، إذ تتزامن الفترة ما بين 15 و21 مع توقف البطولات الأوروبية.ورغم إقامة دور 32 من خلال تلك الأيام، إلا أنه يمكن تعديل الجدول لمنح الفريقين الوقت الكافي للسفر والتأقلم قبل اللقاء المرتقب في فلوريدا.وكان برشلونة قريبًا من خوض تجربة مماثلة في الموسم الماضي بمواجهة في ميامي، لكن المشروع توقف بسبب ظروف الطقس في إقليم والأوضاع الإدارية داخل الاتحاد الإسباني.