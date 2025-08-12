الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536878-638905912962115216.png
رياضة
رياضة
2025-08-12 | 06:20
280 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنشر
وكالة السومرية
نيوز، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين لانتخابات
الاتحاد العراقي لكرة القدم
.
وادناه نص الأسماء:
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على منصةْX
منصةْX
مقالات ذات صلة
"التسوية والتحكيم" يردّ دعوى للزوراء ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم
03:35 | 2025-06-30
03:35 | 2025-06-30
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
13:35 | 2025-08-10
مفوضية الانتخابات: على كل مرشح تقديم قائمة تضم أسماء 500 ناخب يدعمونه
11:00 | 2025-05-27
11:00 | 2025-05-27
الاتحاد الكروي العراقي يفند مزاعم الآسيوي: قدمنا طلباً لاستضافة الملحق
09:52 | 2025-06-16
09:52 | 2025-06-16
اتحاد
الكرة
الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاتحاد العراقي
وكالة السومرية
الاتحاد العراق
السومرية نيوز
اتحاد العراق
سومرية نيوز
السومرية
