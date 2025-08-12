ضجة كبرى حول العالم.. عرض سعودي لمبابي

ووفقا لصحيفة ديفينسا سنترال ( Defensa Central) جهزت عرضا خياليا بقيمة 350 مليون يورو أي ما يعادل 406 ملايين دولار لضم النجم الفرنسي .وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين سيعرضون على النجم الفرنسي امتيازات تضاهي أو تقارب تلك التي يحصل عليها في عقده الجديد مع النصر.وكشفت "ديفينسا سنترال" أن لا يعتزم بالمرة التفريط في هدافه الأول الذي أحرز 31 هدفا في في موسمه الأول في ملعب "بيرنابيو" 2024 ـ 2025 وأغلق الباب تماما أمام أي مفاوضات بشأن مبابي مؤكدا أن اللاعب يعد الركيزة الأساسية للمشروع الرياضي للنادي وأنه لا نية للاستغناء عنه تحت أي ظرف وذلك لأسباب فنية وتسويقية.وكان النجم الفرنسي قد انتقل إلى صفوف "الملكي" في صيف 2024 في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع حيث رفض وقتها تفعيل بند تمديد عقده لمدة موسم واحد على الأقل.