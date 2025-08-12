Alsumaria Tv
محادثات سرية بين فينيسيوس وعملاق الدوري الإنجليزي

رياضة

2025-08-12 | 17:25
محادثات سرية بين فينيسيوس وعملاق الدوري الإنجليزي
المصدر:
روسيا اليوم
449 شوهد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط الشائعات المنتشرة عنه مؤخرا.

وتتزايد المؤشرات على احتمال رحيل النجم البرازيلي عن صفوف ريال مدريد بعد تعثر مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، وسط مطالب مالية تفوق ما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي.

وكشف موقع "football espana" أن هناك حالة غضب كبيرة داخل نادي ريال مدريد من فينيسيوس بعد معرفة الإدارة أنه تفاوض مع بعض الأندية الإنجليزية سرا.

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس بالفعل فتح مفاوضات سرية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أظهر اهتماما بضمه واللاعب يدرس العرض بالفعل وإذا لم تحدث الصفقة هذا الصيف قد تحدث الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس منفتح على الرحيل عن صفوف ريال مدريد وعلى فكرة الانتقال إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي وسط اهتمام أيضا من جانب كل من ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي بضم النجم البرازيلي.

وشارك فينيسيوس في 58 مباراة مع "الميرنغي" خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخر.
فيديوهات

فيضانات واسعة تشل الطرق في مقاطعة هاميلتون بولاية تينيسي الامريكية
Play
فيضانات واسعة تشل الطرق في مقاطعة هاميلتون بولاية تينيسي الامريكية
04:20 | 2025-08-13
الموارد المائية تكشف حقيقة جفاف سد الموصل (فيديو)
Play
الموارد المائية تكشف حقيقة جفاف سد الموصل (فيديو)
16:25 | 2025-08-12
هبوط اضطراري لمروحية عسكرية وسط كربلاء
Play
هبوط اضطراري لمروحية عسكرية وسط كربلاء
12:19 | 2025-08-12
بين "كوستر وتاهو".. حادث كارثي على طريق عفك - الديوانية يوقع 22 ضحية
Play
بين "كوستر وتاهو".. حادث كارثي على طريق عفك - الديوانية يوقع 22 ضحية
09:04 | 2025-08-12
مع وصول الحرارة لمعدلات قياسية.. امطار في احدى المناطق العراقية (فيديو)
Play
مع وصول الحرارة لمعدلات قياسية.. امطار في احدى المناطق العراقية (فيديو)
08:29 | 2025-08-12
الرئيس الكازاخي ينال الحزام الأسود بعد استعراض قوته وتحطيم لوح خشبي (فيديو)
Play
الرئيس الكازاخي ينال الحزام الأسود بعد استعراض قوته وتحطيم لوح خشبي (فيديو)
07:07 | 2025-08-12
مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال بعد قفزهم من شقة محترقة في مجمع الزهور (فيديو)
Play
مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال بعد قفزهم من شقة محترقة في مجمع الزهور (فيديو)
06:03 | 2025-08-12
المرور يوقف طفلاً يقود (كية) لنقل الزائرين بين المحافظات
Play
المرور يوقف طفلاً يقود (كية) لنقل الزائرين بين المحافظات
05:57 | 2025-08-12
كارثة في سد الموصل (صور وفيديو)
Play
كارثة في سد الموصل (صور وفيديو)
04:46 | 2025-08-12
بالصور والفيديو.. تصادم طائرتين يسبب كارثة
Play
بالصور والفيديو.. تصادم طائرتين يسبب كارثة
03:42 | 2025-08-12
