محادثات سرية بين فينيسيوس وعملاق الدوري الإنجليزي

وتتزايد المؤشرات على احتمال رحيل النجم البرازيلي عن صفوف بعد تعثر مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، وسط مطالب مالية تفوق ما يتقاضاه الفرنسي .وكشف موقع "football espana" أن هناك حالة غضب كبيرة داخل من بعد معرفة الإدارة أنه تفاوض مع بعض الأندية سرا.وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس بالفعل فتح مفاوضات سرية مع نادي الإنجليزي الذي أظهر اهتماما بضمه واللاعب يدرس العرض بالفعل وإذا لم تحدث الصفقة هذا الصيف قد تحدث الصيف المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس منفتح على الرحيل عن صفوف وعلى فكرة الانتقال إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي وسط اهتمام أيضا من جانب كل من ومانشستر وأرسنال وتشيلسي بضم النجم البرازيلي.وشارك فينيسيوس في 58 مباراة مع "الميرنغي" خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخر.