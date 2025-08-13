ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي

واعتبر أن القرار تم دون تشاور أو موافقة الأندية المعنية، وأوضح أن هذه الخطوة تمنح أفضلية غير عادلة للأندية التي تنقل مبارياتها، وتهدد نزاهة المسابقة، وقد تفتح الباب لقرارات مستقبلية تخضع لمصالح تجارية بحتة.وتشير كافة الدلائل إلى أن المباراة ستقام يوم السبت الموافق 20 المقبل، على أرضية ملعب "هارد روك ستاديوم" الشهير في مدينة معقل فريق الذي يلعب له حاليا .واتخذ ثلاث خطوات رسمية لمواجهة القرار:1. التوجه إلى " " للمطالبة بعدم السماح بإقامة المباراة خارج إسبانيا دون موافقة جميع الأندية.2. مخاطبة "يويفا" لحث على سحب الطلب أو رفضه، استنادا إلى معايير 2018 التي تمنع إقامة المباريات المحلية خارج البلاد.3. طلب من في إسبانيا عدم منح الترخيص الإداري المطلوب إلا بإجماع الأندية.وأكد النادي التزامه بالدفاع عن القوانين التي تحمي نزاهة البطولات، واستعداده لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان تطبيقها.