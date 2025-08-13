ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي

الصفحة الرئيسية
بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
2025-08-13 | 03:38
107 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أعلن
نادي ريال مدريد
، في بيان رسمي، رفضه القاطع لمقترح إقامة مباراة الجولة السابعة من
الدوري الإسباني لكرة القدم
بين
فياريال
وبرشلونة في مدينة
ميامي
بالولايات المتحدة.
واعتبر أن القرار تم دون تشاور أو موافقة الأندية المعنية، وأوضح أن هذه الخطوة تمنح أفضلية غير عادلة للأندية التي تنقل مبارياتها، وتهدد نزاهة المسابقة، وقد تفتح الباب لقرارات مستقبلية تخضع لمصالح تجارية بحتة.
وتشير كافة الدلائل إلى أن المباراة ستقام يوم السبت الموافق 20
ديسمبر
المقبل، على أرضية ملعب "هارد روك ستاديوم" الشهير في مدينة
ميامي
معقل فريق
إنتر ميامي
الذي يلعب له حاليا
ليونيل ميسي
.
واتخذ
ريال مدريد
ثلاث خطوات رسمية لمواجهة القرار:
1. التوجه إلى "
فيفا
" للمطالبة بعدم السماح بإقامة المباراة خارج إسبانيا دون موافقة جميع الأندية.
2. مخاطبة "يويفا" لحث
الاتحاد الإسباني
على سحب الطلب أو رفضه، استنادا إلى معايير 2018 التي تمنع إقامة المباريات المحلية خارج البلاد.
3. طلب من
المجلس الأعلى للرياضة
في إسبانيا عدم منح الترخيص الإداري المطلوب إلا بإجماع الأندية.
وأكد النادي التزامه بالدفاع عن القوانين التي تحمي نزاهة البطولات، واستعداده لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان تطبيقها.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
موافقة رسمية على إقامة مباراة برشلونة ضمن الدوري الإسباني بولاية ميامي الأمريكية
03:08 | 2025-08-12
ظهير ريال مدريد يرفض الانضمام إلى صفوف ميلان
14:11 | 2025-07-28
ريال مدريد يرفض الاستسلام في "صفقة فيرتز"
14:12 | 2025-05-28
موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية
02:44 | 2025-07-07
ريال مدريد
برشلونة
ميامي
الدوري الإسباني لكرة القدم
المجلس الأعلى للرياضة
الاتحاد الإسباني
الولايات المتحدة
نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
