الكشف عن مغريات أمريكية لدمشق مقابل خفض التوترات
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537004-638906908520970550.jpg
حارس ميسي الشخصي.. صفات خارقة وراتب خيالي!
رياضة
2025-08-13 | 10:06
366 شوهد
يبدو أن ياسين تشيوكو، حارس
ليونيل ميسي
الشخصي، يتمتع بصفات خارقة حتى يتقاضى راتباً خيالياً.
تقارير إعلامية أشارت إلى أن راتب تشيوكو السنوي يليق بنجم رياضي كبير، حيث يكسب ثروة طائلة مقابل حماية
بطل
كأس العالم
2022.
بحسب "bein sports"، يتقاضى الحارس الشخصي لميسي في
إنتر ميامي
، راتباً سنوياً قدره 3 ملايين دولار، وهو رقم يجعله أحد الموظفين الأعلى أجراً في النادي خارج الملعب.
كما يتضمن عقده بنداً يمنحه مكافأة إضافية قدرها نصف مليون دولار، إذا نجح في أداء مهام الحماية طوال الموسم.
انضم تشيوكو إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بتوصية مباشرة من
ديفيد بيكهام
، المالك الشريك ورئيس إنتر
ميامي
، الذي كان يعرفه بالفعل من فترة
ميسي
في أوروبا.
أراد بيكهام تجنب المخاطر في الملاعب الأميركية، حيث الأمن غالباً ما يكون أقل صرامة منه في أوروبا.
ومع ذلك، لا يعتمد النجم الأرجنتيني عليه دائماً، فقد شوهد في مراكز التسوق أو السوبر ماركت دون حارسه الشخصي.
بفضل خلفيته في قوات البحرية الأميركية الخاصة، يشتهر تشيوكو بسلوكه الحازم وردود أفعاله السريعة، حيث لا يفرق بين المعجبين الصغار والكبار، فأي شخص يحاول الاقتراب من ميسي دون إذن، سيتم إبعاده.
بالنسبة للكثيرين، فإن وجوده جزء من العرض بقدر أهداف ميسي، وراتبه الذي يبلغ 3 ملايين دولار يعكس مستوى الحماية المطلوب لحماية بطل العالم.
