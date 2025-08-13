"لم يتحدث عن الزواج".. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا

ونشرت جورجينا عبر حساباتها على منصات التواصل صورا لها وهي تحمل خاتم الزواج الفاخر الذي تقدم به لخطبتها، كما عارضة الأزياء الشهيرة موافقتها، ليتصدر ذلك الحدث واجهة الأحداث في العالم ويصبح الثنائي محط أنظار المتابعين ومحل اهتمام وسائل الإعلام.ومرت على علاقة رونالدو وجورجينا أكثر من 8 سنوات وأنجبا 3 أبناء لكن رغم تداول صور خاتم الزواج وإعلان الخطوبة لم يعلق رونالدو إلى أن كسر صمته اليوم الأربعاء وأدلى بأول تعليق بعد الحدث اللافت في حياته الشخصية.عدم حديث رونالدو عن الخطوبة أثار دهشة متابعيه عبر منصات التواصل وأفرز تساؤلات بين وسائل الإعلام المتابعة لحياة المشاهير خصوصا بعدما تعود أن يشارك لحظات من حياته الشخصية مع جماهيره.وأدلى أخيرًا بأول تعليق بعد خطوبته من ولكنه زاد في حيرة متابعيه إذ أنه لم يتحدث عن الزواج بل ظهر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل ليقدم إعلانا ترويجيا لإحدى شركاته.وبدلاً من الاحتفال العلني، تلقى المشجعون إعلانًا مختلفًا تمامًا من نجم كرة القدم، إذ كان منشوره ترويجيًا لشركته المتخصصة في زراعة الشعر، "إنسبرايا (Insparya).وبعد 48 ساعة فقط من منشور جورجينا، نشر رونالدو على تطبيق "ستوري" على إنستغرام، حدثا جديدا ولكن ليس لمشاركة جماهيره تفاصيل شخصية تتعلق بالزواج أو الخطوبة.وكانت عارضة الأزياء والمؤثرة البالغة من العمر 31 عامًا، أثارت ضجةً على إنستغرام بمنشورٍ غامضٍ ظهر فيه خاتم ألماس ضخم، وتعليقٌ يقول: "أوافق. في هذا وفي ".وانتظر كثير من المتابعين والشغوفين بالنجم أن يعلق رونالدو على ذلك الحدث الفارق في حياته العائلية رغم أنه يعيش مع جورجينا وأبنائهما كما لو أنهما متزوجان.ونشر رونالدو صورة للترويج لمخبره الجديد في زراعة الشعر عندما افتتح فرعا جديدا في ، في خطوة تُظهر بوضوح التزامه بمشاريعه الريادية.وفسح قائد المجال مرة أخرى لجماهيره ومتابعي صديقته جورجينا للتساؤل عن سبب تجاهله لحدث الخطوبة رغم أهميته، مقابل التركيز على العمل والمشاريع في أول ظهور له بعد إعلان الخطوبة.وفي بيان على الموقع الرسمي للشركة، قال رونالدو: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن الموسم الثاني من Insparya Italia، مع مركزنا الجديد في روما. نريد أن نعتني بصحة شعرك بأقصى درجات والتفاني".ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية، تمتلك مجموعة Insparya أكثر من 10 عيادات في وأخرى في دول من العالم، وأجرت حوالي 35 ألف عملية زراعة شعر في العالم.ومع وجود عيادات لشركة "إنسبرايا" في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وسلطنة عُمان، وفريق طبي يضم أكثر من 500 متخصص، تُقدّم هذه الشركة عمليات ضخمة في زراعة الشعر، حيث تتراوح تكلفة العلاج عادةً بين 4000 و7000 يورو للعملية الواحدة.