ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم صفقة جديدة

ويستهدف النادي الإنجليزي، التعاقد مع العديد من الصفقات قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية حيث يريد ضم من وألكسندر إيزاك من بالإضافة جيوفاني ليوني مدافع بارما.ونجح الريدز في التعاقد مع صفقات مميزة هذا الصيف، حيث ضم مامارداشفيلي من وثنائي فريمبونج وفيرتز بالإضافة إلى ميلوش كيركيز من بورنموث والفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت الألماني.قال فلوريان بليتنبيرج الصحفي الألماني الموثوق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن سوف يتوصل إلى اتفاق شفهي كامل مع جيوفاني ليوني لضمه من صفوف بارما.وأضاف الصحفي الألماني الموثوق، أن المدافع الشاب الموهوب البالغ من العمر 18 عامًا كان يريد الانضمام إلى ليفربول على الفور لذلك المفاوضات مع بارما كانت سهلة.واختتم حديثه، أن النجم الإيطالي الصاعد ليوني في طريقه إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أن الصفقة باتت قريبة للغاية وسوف تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.