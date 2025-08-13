بيان لريال مدريد يثير جدلا واسعا

وأصدر بيانا رسميا، رفض فيه إقامة مباراة وبرشلونة، لحساب الجولة 17 من للدرجة الأولى، خارج الحدود ، بعد أن وافق يوم الإثنين على مقترح إقامة اللقاء في مدينة يوم 20 المقبل.وطلب " " من (الفيفا) عدم السماح بإقامة هذه المباراة دون إجماع الأندية المشاركة في المسابقة، كما دعا (اليويفا) إلى سحب الطلب أو رفضه.ودعا ريال في بيانه في إسبانيا إلى عدم منح التصريح الإداري اللازم، ما لم يتم الحصول على الموافقة بالإجماع.وبحسب صحيفة " " الإسبانية فإن الاتحاد ، هو الجهة التي تملك السلطة في رفض أو قبول مقترح إقامة هذه المباراة خارج الحدود الإسبانية.وأوضحت الصحيفة أن للرياضة لا يملك السلطة للتدخل في هذه القضية، وفقا للقوانين المنظمة لهذا المجلس والقوانين الإسبانية.وأوضحت أن إقامة مباراة دولية داخل إسبانيا تحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للرياضة فقط، في حين أن تغيير مكان إقامة مباراة لا يدخل ضمن صلاحياته بحسب القوانين الإسبانية.وأشارت إلى أن لوائح المباريات الدولية الخاصة بالـ"فيفا" التي يطبقها لكرة القدم، تشير إلى أن الـ"فيفا" هو الذي يملك كلمة الفصل في هذه القضية.