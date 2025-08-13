الصفحة الرئيسية
مستشارية الأمن القومي: لا توجد اتفاقية أمنية مع إيران بل مذكرة تفاهم
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537033-638907022633529488.jpg
بسبب مذيعة حسناء.. تعليقات ساخرة طالت نجم برشلونة
رياضة
2025-08-13 | 13:17
286 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
ظهر المدرب التركي
أردا توران
في حوار مع الصحفية الحسناء زوجة لاعب في فريقه، بعد مواجهة فريقه
شاختار
دونيتسك وبيشكتاش في إقصائيات
الدوري الأوروبي
وهو يغض البصر عنها.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي أشارت في تقرير لها أن "نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي لشاختار الأوكراني تعرض لموقف محرج بعد فوزه فريقه على بشيكتاش بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة
الدوري الأوروبي
".
حيث رصدت الكاميرات محاولته الهروب بإبعاد نظره عن الصحفية الفاتنة داريا بوندار سافينا والتي قامت بإجراء المقابلة معه وذلك كونه متزوجا.
وانتشر على منصات
السوشيال ميديا
في الساعات الماضية، عددا من الصور للنجم التركي وهو يبدو عليه التوتر خلال إجرائه مقابلة صحفية مع مراسة النادي الفاتنة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "تعامل
أردا توران
بتجنب النظر للمراسلة الصحفية الجميلة ليست المرة الأولى التي يتصرف بها النجم التركي السابق بهذه الطريقة أمام سافينا حيث تم عرض المقابلة السابقة له والتي كانت قد أجريت أواخر الشهر الماضي والتي تم تفسيرها بأن تصرفه دليل على ولائه لزوجته أسليهان
دوجان
توران
التي تزوجها عام 2018".
وأثار هذا الموقف بعض التعليقات الساخرة على الحادثة حيث كتب أحدهم أنه خائف من أشليهان، فهو لا يجرؤ على النظر إلى أي شخص آخر في العين".
وكتب آخر :"النظر إلى أسفل يعني الزواج".
المذيعة الحسناء داريا بوندار سافينا تبلغ من العمر 24 سنة وتعمل في قناة النادي الأوكراني الكبير ومشهورة على المواقع الاجتماعية حيث تملك 530 ألف متابع ومتزوجة من الأوكراني فاليري بوندر ( 26 سنة) مدافع
شاختار
دونيتسك والذي يدربه حاليا التركي أردا توران.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مذيعة
حسناء
بطولة الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
السوشيال ميديا
السومرية نيوز
سوشيال ميديا
سومرية نيوز
أردا توران
السومرية
