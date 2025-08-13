ليفاندوفسكي يرفض عرضا سعوديا ضخما

أكد وكيل أعمال مهاجم برشلونة، ، أن اللاعب البولندي تلقى عرضا ضخما ومغريا للانضمام إلى ، لكنه رفض وفضل البقاء في "الكامب نو".

وقال وكيل أعمال ، ، في مقابلة مع صحيفة " " ، إن المهاجم، البالغ من العمر 36 عاما، لن يترك برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أن "ليفاندوفسكي لن يذهب إلى رغم تلقيه عرضا ضخما سنة 2024".



وأضاف أن اللاعب تلقى قبل عام عرضا من ، مبرزا: "عرضوا عليه أكثر من 100 مليون يورو لكل موسم، لكنه فضل المنافسة من أجل ودوري أبطال أوروبا"، وفقا لما نقلته صحيفة " " .



ولم يحدد وكيل أعمال ليفاندوفسكي النادي السعودي الذي قدم العرض، وأكد: "برشلونة هو المكان الأمثل له على الأرض حيث يشعر بالراحة التامة".



وفي الأسابيع الماضية، ربطت عدة تقارير صحفية اسم ليفاندوفسكي بالانتقال إلى الدوري السعودي.



وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة سنة 2022، قادما من نادي الألماني، وسينتهي عقده في يونيو سنة 2026.