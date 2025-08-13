سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الأولى

وتقدم ، بطل ، في الدقيقة 39 عبر فان دي فين إثر متابعته لكرة مرتدة من العارضة بعد تصدي الحارس لتسديدة جواو بالينيا المعار من الألماني.وأضاف الأرجنتيني ، الذي نال شارة القيادة قبل ساعات من اللقاء بعد رحيل القائد ، الهدف الثاني إثر ضربة رأس من ركلة حرة نفذها .وقلص الفارق في الدقيقة 85 بواسطة الكوري الجنوبي لي كانغ إن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جوليلمو فيكاريو.وأضاف جونسالو هدف التعادل لسان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من .ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة ليفوز سان جيرمان بعد أن أضاع ركلة واحدة مقابل إضاعة توتنهام لركلتين.