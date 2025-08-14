انتهى المسلسل.. برشلونة يحصل على الضوء الأخضر لتسجيل حارسه الجديد

ولم ينجح في تسجيل اللاعب بقائمته، في البداية، بسبب الوصول للحد الأقصى للرواتب، والامتثال لقاعدة 1:1.لكن الحارس الألماني، مارك تير شتيجن، تعرض لإصابة قوية في الظهر، وخضع لعملية جراحية، سيغيب على إثرها لـ4 أشهر، وهو ما منح الحياة، حيث بات بإمكانه تسجيل ، بشرط اقتطاع جزء من راتب تير شتيجن.وقال ، اليوم الأربعاء في بيان رسمي: "يُعلن أن لرابطة الليجا، قد قررت أن إصابة اللاعب مارك تستوفي المعايير طويلة الأمد، المنصوص عليها في اللوائح الحالية".وأضاف البيان: "سيشرع النادي غدًا في تسجيل اللاعب رسميًا على الفور".