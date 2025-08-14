الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
لن يدفع اكثر منه.. مدريد يحدد مبلغ شراء كوناتي
رياضة
2025-08-14 | 13:14
حدد
ريال مدريد
ميزانيته لإتمام صفقة التعاقد مع إبراهيما كوناتي، مدافع
ليفربول
، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأكدت صحيفة "آس"
الإسبانية
أن فرص
الريال
في التعاقد مع كوناتي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية، تتزايد بشكل كبير.
وأضافت أن مساعي
ليفربول
لضم الثنائي مارك جيهي (كريستال بالاس) وجيوفاني ليوني (بارما) تمهد الطريق نحو رحيل كوناتي عن النادي الإنجليزي هذا الصيف.
وتابعت الصحيفة الإسبانية: "لقد وافق إبراهيما كوناتي على الانضمام إلى
ريال مدريد
، سواء هذا الصيف أو الصيف المقبل، وأبدى رغبة قوية في الانتقال إلى
النادي الملكي
".
وختمت بأن إدارة
ريال
مدريد
قررت أنها لن تدفع أكثر من 25 مليون يورو لضم إبراهيما كوناتي.
وينتهي تعاقد كوناتي (26 عاما) مع ليفربول في صيف العام المقبل 2026 علما بأنه انضم من
لايبزيج
الألماني في صيف 2021.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
