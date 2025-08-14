لن يدفع اكثر منه.. مدريد يحدد مبلغ شراء كوناتي

وأكدت صحيفة "آس" أن فرص في التعاقد مع كوناتي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية، تتزايد بشكل كبير.وأضافت أن مساعي لضم الثنائي مارك جيهي (كريستال بالاس) وجيوفاني ليوني (بارما) تمهد الطريق نحو رحيل كوناتي عن النادي الإنجليزي هذا الصيف.وتابعت الصحيفة الإسبانية: "لقد وافق إبراهيما كوناتي على الانضمام إلى ، سواء هذا الصيف أو الصيف المقبل، وأبدى رغبة قوية في الانتقال إلى ".وختمت بأن إدارة قررت أنها لن تدفع أكثر من 25 مليون يورو لضم إبراهيما كوناتي.وينتهي تعاقد كوناتي (26 عاما) مع ليفربول في صيف العام المقبل 2026 علما بأنه انضم من الألماني في صيف 2021.