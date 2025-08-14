الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537237-638908044090941127.webp
قبل السبت.. خطوة تفصل برشلونة عن حل أزمة راشفورد
رياضة
2025-08-14 | 17:39
المصدر:
موقع كووورة
151 شوهد
تسابق
إدارة برشلونة
الزمن لتسجيل المهاجم الإنجليزي،
ماركوس راشفورد
، قبل مواجهة
ريال
مايوركا في عقر داره، السبت المقبل، ضمن أولى جولات
الدوري الإسباني
.
وبحسب صحيفة "
موندو ديبورتيفو
" الكتالونية، فإن الخطوة التالية بعد الانتهاء من أزمة تسجيل الحارس
خوان جارسيا
، هي قيد راشفورد أيضا.
لكن النادي ينتظر الموافقة على بيع مقاعد كبار الشخصيات، في ملعب "سبوتيفاي
كامب نو
"، مقابل 100 مليون يورو، للعودة إلى قاعدة (1:1) الخاصة باللعب المالي النظيف.
وأضافت الصحيفة: "لكن من الجدير بالذكر أيضا، أن
مجلس الإدارة
وافق بالإجماع على ضمان تغطية العجز، البالغ 7 ملايين يورو، وتجنب المزيد من الانتكاسات فيما يتعلق باللعب المالي النظيف".
برشلونة
راشفورد
الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو
ماركوس راشفورد
إدارة برشلونة
مجلس الإدارة
خوان جارسيا
كامب نو
مجلس ال
