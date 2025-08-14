Alsumaria Tv
قبل السبت.. خطوة تفصل برشلونة عن حل أزمة راشفورد

رياضة

2025-08-14 | 17:39
قبل السبت.. خطوة تفصل برشلونة عن حل أزمة راشفورد
المصدر:
موقع كووورة
151 شوهد

تسابق إدارة برشلونة الزمن لتسجيل المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، قبل مواجهة ريال مايوركا في عقر داره، السبت المقبل، ضمن أولى جولات الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الخطوة التالية بعد الانتهاء من أزمة تسجيل الحارس خوان جارسيا، هي قيد راشفورد أيضا.

لكن النادي ينتظر الموافقة على بيع مقاعد كبار الشخصيات، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مقابل 100 مليون يورو، للعودة إلى قاعدة (1:1) الخاصة باللعب المالي النظيف.

وأضافت الصحيفة: "لكن من الجدير بالذكر أيضا، أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على ضمان تغطية العجز، البالغ 7 ملايين يورو، وتجنب المزيد من الانتكاسات فيما يتعلق باللعب المالي النظيف".
