الزوراء في المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا إلى جانب النصر السعودي



ـ رياضة



وضعت قرعةُ دوري أبطال 2 2025 – 2026، اليوم الجمعة، في المَجموعةِ الرابعة.





واعلن ، عن نتائج القرعة التي وضعت في المجموعة الرابعة إلى جانبِ فرقِ أنديةِ واستقلال الطاجيكستانـي وغــوا الهنـدي.