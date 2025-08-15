الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537261-638908452851786526.jpeg
تعرض قائد برشلونة لإصابة خلال التدريبات
رياضة
2025-08-15 | 04:56
620 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تعرض
المدير الفني
الألماني
هانسي فليك
، لإصابة طفيفة خلال تدريبات الفريق الكاتالوني، استعداداً لانطلاقة
الدوري الإسباني
.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة
موندو ديبورتيفو
الإسبانية
، فقد سقط فليك بشكل مفاجئ أثناء إحدى فترات التدريب، وحاول الاتكاء على يده اليمنى لتخفيف حدة السقوط، لكنه شعر بآلام في اليد والمعصم.
وتابعت انه تدخل طبيب الفريق
ريكارد برونا
على الفور، وبعد الفحص، وُضعت جبيرة على يده ومعصمه بهدف حمايتهما وتسريع التعافي.
وأكدت التقارير أن الإصابة لا تشكل أي خطر على قدرته في قيادة الفريق من الخطوط الجانبية، إذ تابع فليك التدريب حتى نهايته وواصل عمله كالمعتاد، مما طمأن جماهير برشلونة على جاهزيته قبل الاستحقاقات المقبلة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
الاتحاد العراقي يعلن تعرض اللاعب مصطفى سعدون لإصابة
06:55 | 2025-05-30
إصابة قائد كتيبة إسرائيلية وجندي في غزة
09:09 | 2025-07-27
نفي رسمي لتعرض السيد السيستاني لإصابات جراء هدم جزء من منزله
08:06 | 2025-06-15
النقل تصدر توضيحا بشأن تعرض طائرة بمطار بغداد لخلل فني
07:33 | 2025-06-09
برشلونة
فليك
اصابة
الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو
السومرية نيوز
ريكارد برونا
المدير الفني
سومرية نيوز
هانسي فليك
الإسبانية
بينها الهلال والدحيل.. مواجهات نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة
05:38 | 2025-08-15
الزوراء في المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا إلى جانب النصر السعودي
04:08 | 2025-08-15
قبل السبت.. خطوة تفصل برشلونة عن حل أزمة راشفورد
17:39 | 2025-08-14
لن يدفع اكثر منه.. مدريد يحدد مبلغ شراء كوناتي
13:14 | 2025-08-14
ماستانتونو يجتاز الفحص الطبي تمهيداً للتوقيع مع ريال مدريد
06:25 | 2025-08-14
انتهى المسلسل.. برشلونة يحصل على الضوء الأخضر لتسجيل حارسه الجديد
02:43 | 2025-08-14
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.93%
03:52 | 2025-08-14
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:52 | 2025-08-14
"لم يتحدث عن الزواج".. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا
رياضة
19.91%
10:07 | 2025-08-13
"لم يتحدث عن الزواج".. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا
10:07 | 2025-08-13
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
18.52%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
انفراج حراري مثير.. العراق "أبرد" من المعتاد خلال ايام
أخبار الطقس
14.25%
01:27 | 2025-08-14
انفراج حراري مثير.. العراق "أبرد" من المعتاد خلال ايام
01:27 | 2025-08-14
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
14.09%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
بعد بغداد.. ترامب يقارن أمن واشنطن بالفلوجة
أمن
13.3%
02:18 | 2025-08-14
بعد بغداد.. ترامب يقارن أمن واشنطن بالفلوجة
02:18 | 2025-08-14
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
06:58 | 2025-08-15
سائق حافلة ينام ويسبب كارثة على طريق بدرة- الكوت
06:20 | 2025-08-15
أزمة نقل "كبرى" في كربلاء: 5 ملايين زائر يريدون العودة وإمكانية الدولة 6 الاف فقط!
06:15 | 2025-08-15
بالفيديو.. هكذا تبدو كربلاء من الجو خلال زيارة الأربعين
16:06 | 2025-08-14
في عزّ الصيف.. تساقط حبات البرد في السعودية
12:14 | 2025-08-14
في رحاب الكعبة.. معتمر مصري يوجّه رسالة مؤثرة لأخيه الذي سرق بيته
03:29 | 2025-08-14
تصريح ترامب عن حرب روسيا واوكرانيا
14:16 | 2025-08-13
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو)
13:53 | 2025-08-13
بالفيديو.. النيران تلتهم سيارة اجرة في البصرة
08:30 | 2025-08-13
انقلاب حافلة تقل زوار بين السماوة والديوانية
07:03 | 2025-08-13
