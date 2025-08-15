تعرض قائد برشلونة لإصابة خلال التدريبات

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ، فقد سقط فليك بشكل مفاجئ أثناء إحدى فترات التدريب، وحاول الاتكاء على يده اليمنى لتخفيف حدة السقوط، لكنه شعر بآلام في اليد والمعصم.وتابعت انه تدخل طبيب الفريق على الفور، وبعد الفحص، وُضعت جبيرة على يده ومعصمه بهدف حمايتهما وتسريع التعافي.وأكدت التقارير أن الإصابة لا تشكل أي خطر على قدرته في قيادة الفريق من الخطوط الجانبية، إذ تابع فليك التدريب حتى نهايته وواصل عمله كالمعتاد، مما طمأن جماهير برشلونة على جاهزيته قبل الاستحقاقات المقبلة.