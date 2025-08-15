لإنقاذ مسيرته.. ليفاندوفسكي يقدم نصيحة عاجلة إلى لامين جمال

وقال في تصريحات لشبكة "ESPN":" لامين جمال شاب رائع ويمكنه الاستمتاع بحياته وعليه أن يفعل ذلك ولكن عليه فقط إيجاد التوازن خاصة أنه لاعب كرة قدم".وأضاف:" لامين شخص طيب ورائع ودائما يتعامل بطبيعته مع الأمر وربما لديه حالة من السعادة بالاهتمام والضجيج الإعلامي حوله ولكن هذا الأمر قد يتحول إلى عبء عليه بعد 3 أو 4 أعوام".كما وتحدث عن أول مرة تدرب فيها لامين جمال مع الفريق الأول لبرشلونة مستعيدا ذكريات ذلك الوقت قائلا: "عندما جاء لامين للتدرب معنا سألته عن عمره فوجدت أنه يبلغ 15 عاما فأجبته أن هذا مستحيل كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شابا يبهرني كثيرا وأعترف أنه من الصعب على أي شخص أن يفعل ذلك بصراحة لم أر شخصا مثله".ويرى ليفاندوفسكي أن لامين جمال يجب أن يملك القوة الذهنية للتعامل مع الضوضاء حوله والحفاظ على مستواه بل والتطور للأفضل".وقدم جمال مستويات رائعة في الموسم الماضي وساهم برفقة ليفاندوفسكي في قيادة برشلونة نحو التتويج بالألقاب المحلية في إسبانيا.ووقع الشاب الموهوب عقدا جديدا مع برشلونة حتى عام 2031 خلال شهر مايو الماضي وارتدى قميص الأساطير رقم 10.