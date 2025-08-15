ميلان يضم زاكاري بعقد طويل

وينضم أثيكامي (20 عاماً) إلى قادماً من فريق السويسري بعقد يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.بدأ أثيكامي مسيرته الكروية مع فريقَي سيرفيت ومايرين السويسريين قبل أن ينضم إلى نوشاتيل زاماكس السويسري عام 2022، حيث خاض أول مباراة احترافية له وشارك في 51 مباراة.وانتقل أثيكامي إلى يونغ بويز، حيث شارك في 47 مباراة وسجل هدفاً واحداً مع الفريق الذي يلعب في الممتاز، حسبما أفادت (بي إيه ميديا).وشارك أثيكامي، لاعب منتخب للشباب تحت 21 عاماً، مع الفريق في 10 مباريات دولية حتى الآن.كما كشف ميلان أن مدافعه فيتوريو ماجني انتقل إلى تشيزينا الذي يلعب في الإيطالي، على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بشرائه بصورة دائمة.