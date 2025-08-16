السومرية تنشر مواعيد مباريات نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

وذكر بيان لاتحاد الكرة أن "فريق الشرطة سيلتقي نظيره السد في الخامس عشر من أيلول المقبل في ببغداد، فيما يلاقي في التاسع والعشرين من الشهر ذاته فريق القطري في بقطر".وأضاف أن "فريق الشرطة سيستضيف في الـ(20) من تشرين أول المقبل على ملعب ، على أن يلاقي فريق تراكتور الإيراني في الثالث من شهر تشرين ثاني المقبل".وبين أنه "سيلعب في الخامس والعشرين من تشرين ثاني المقبل أمام فريق في استاد ارينا بالمملكة العربية ، ومن ثم يلاعب فريق الاهلي السعودي في الثاني والعشرين من شهر كانون اول المقبل في ملعب الزوراء".وأتم أنه "سيلتقي في التاسع من شباط 2026 فريق ناساف الاوزبكي في استاد مركزي في اوزبكستان، ويختتم مبارياته امام فريق القطري في السادس عشر من شباط 2026 في ملعب الزوراء ببغداد".