السومرية تنشر مواعيد مباريات نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

رياضة

2025-08-16 | 03:20
السومرية تنشر مواعيد مباريات نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة
185 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة (2025-2026) فريق الشرطة في مواجهات قوية أمام فرق السد القطري والأهلي السعودي وتراكتور سازي الإيراني وناساف الأوزبكي والغرافة القطري والدحيل القطري والهلال السعودي والاتحاد السعودي.

وذكر بيان لاتحاد الكرة أن "فريق الشرطة سيلتقي نظيره السد القطري في الخامس عشر من أيلول المقبل في ملعب الزوراء ببغداد، فيما يلاقي في التاسع والعشرين من الشهر ذاته فريق الغرافة القطري في ملعب أحمد بن علي بقطر".

وأضاف أن "فريق الشرطة سيستضيف الاتحاد السعودي في الـ(20) من تشرين أول المقبل على ملعب الزوراء، على أن يلاقي فريق تراكتور الإيراني في الثالث من شهر تشرين ثاني المقبل".

وبين أنه "سيلعب في الخامس والعشرين من تشرين ثاني المقبل أمام فريق الهلال السعودي في استاد الملكة ارينا بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم يلاعب فريق الاهلي السعودي في الثاني والعشرين من شهر كانون اول المقبل في ملعب الزوراء".

وأتم أنه "سيلتقي في التاسع من شباط 2026 فريق ناساف الاوزبكي في استاد مركزي في اوزبكستان، ويختتم مبارياته امام فريق الدحيل القطري في السادس عشر من شباط 2026 في ملعب الزوراء ببغداد".

فيديوهات

قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
Play
قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
18:24 | 2025-08-15
طائرة ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي
Play
طائرة ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي
14:29 | 2025-08-15
بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب
Play
بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب
13:54 | 2025-08-15
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
Play
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
06:58 | 2025-08-15
سائق حافلة ينام ويسبب كارثة على طريق بدرة- الكوت
Play
سائق حافلة ينام ويسبب كارثة على طريق بدرة- الكوت
06:20 | 2025-08-15
أزمة نقل "كبرى" في كربلاء: 5 ملايين زائر يريدون العودة وإمكانية الدولة 6 الاف فقط!
Play
أزمة نقل "كبرى" في كربلاء: 5 ملايين زائر يريدون العودة وإمكانية الدولة 6 الاف فقط!
06:15 | 2025-08-15
بالفيديو.. هكذا تبدو كربلاء من الجو خلال زيارة الأربعين
Play
بالفيديو.. هكذا تبدو كربلاء من الجو خلال زيارة الأربعين
16:06 | 2025-08-14
في عزّ الصيف.. تساقط حبات البرد في السعودية
Play
في عزّ الصيف.. تساقط حبات البرد في السعودية
12:14 | 2025-08-14
في رحاب الكعبة.. معتمر مصري يوجّه رسالة مؤثرة لأخيه الذي سرق بيته
Play
في رحاب الكعبة.. معتمر مصري يوجّه رسالة مؤثرة لأخيه الذي سرق بيته
03:29 | 2025-08-14
تصريح ترامب عن حرب روسيا واوكرانيا
Play
تصريح ترامب عن حرب روسيا واوكرانيا
14:16 | 2025-08-13
