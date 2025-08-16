الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
قبل انطلاق الموسم.. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الليجا الجديد
رياضة
2025-08-16 | 04:26
213 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
لا تحمل الآلة أية عواطف أو مشاعر، لذا قررنا توجيه عدة أسئلة جدلية للذكاء الاصطناعي، واستعراض الإجابات دون تدخل تحريري.
والسؤال الذي نطرحه في
الحلقة
(90) من السلسلة، يثير جدلًا الآن بين مشجعي كرة القدم حول العالم، وهو: كيف ستكون المنافسة على لقب
الدوري الإسباني
خلال الموسم الحالي؟
ملحوظة: جميع الإجابات، بما يمكن أن تتضمنه من أخطاء لغوية أو معلوماتية، أوردناها كما ذكرها
الذكاء الاصطناعي
.
أجرى "أوبتا" وسيلة محاكاة عبر 10,000 تجربة، وتوقع أن برشلونة الأوفر حظًا بنسبة 46.5%، يليه
ريال مدريد
بنسبة 32.1%، ثم
أتلتيكو مدريد
بنسبة 11.7%.
وفقًا لهذه المحاكاة، يتوقع أن ينهي برشلونة الموسم برصيد 81.6 نقطة، أمام ريال
مدريد
بـ78.4 نقطة، وأتلتيكو بـ70.7 نقطة.
حامل اللقب (28 مرة قبل الموسم الحالي) تحت قيادة
هانز فليك
، يدعمهم لاعبين شبان مثل
لامين يامال
،
بيدري
، جافي، ولاعبي الخبرة
ليفاندوفسكي
ورافينيا، بالإضافة إلى راشفورد على سبيل الإعارة
تحت قيادة المدرب الجديد
تشابي ألونسو
، مع تعزيزات بارزة مثل
ترينت
ألكسندر-أرنولد،
كيليان مبابي
، دين هويسن. يُنظر إليهم كمنافس قوي لاستعادة اللقب بعد عدم الفوز في 2024–25
لا يُعد المنافس الأقوى، لكن مع استقدامات مثل باينا، ألمادا، كاردوزو، يحافظ على فرصته في المنافسة إن أحكم انسجام الفريق واستقراره الفني
الخلاصة: يتوقع أن يكون سباق اللقب بين ريال مدريد وبرشلونة، مع ميول خفيفة لصالح ريال مدريد في عدة تقديرات، لكن برشلونة يبقى القوة المنافسة الأقوى بناءً على الأداء الأخير والمحاكيات.
الأمر مرهون بأداء الفريقين خلال الموسم خصوصًا في إنهاء المباريات الحاسمة والقدرة على إدارة الإصابات والضغط.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
بالصورة.. هجوم ناري لبرشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد
05:25 | 2025-07-23
الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية
14:22 | 2025-07-29
الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز في مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان
10:24 | 2025-07-09
صدمة لريال مدريد قبل انطلاق الموسم
11:41 | 2025-08-10
الذكاء الاصطناعي
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
أتلتيكو مدريد
كيليان مبابي
تشابي ألونسو
لامين يامال
ليفاندوفسكي
السومرية تنشر مواعيد مباريات نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة
03:20 | 2025-08-16
ميلان يضم زاكاري بعقد طويل
13:04 | 2025-08-15
لإنقاذ مسيرته.. ليفاندوفسكي يقدم نصيحة عاجلة إلى لامين جمال
11:30 | 2025-08-15
بينها الهلال والدحيل.. مواجهات نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة
05:38 | 2025-08-15
تعرض قائد برشلونة لإصابة خلال التدريبات
04:56 | 2025-08-15
الزوراء في المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا إلى جانب النصر السعودي
04:08 | 2025-08-15
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
34.04%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
سياسة
15.48%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
15.17%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
14.54%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
الأجواء الحارة تحزم حقائبها للرحيل والطقس المعتدل يستعد للدخول
محليات
10.89%
02:21 | 2025-08-15
الأجواء الحارة تحزم حقائبها للرحيل والطقس المعتدل يستعد للدخول
02:21 | 2025-08-15
القضاء: محكمة تحقيق البصرة الثالثة تجري التحقيق بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد
محليات
9.87%
13:32 | 2025-08-15
القضاء: محكمة تحقيق البصرة الثالثة تجري التحقيق بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد
13:32 | 2025-08-15
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
18:24 | 2025-08-15
طائرة ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي
14:29 | 2025-08-15
بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب
13:54 | 2025-08-15
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
06:58 | 2025-08-15
سائق حافلة ينام ويسبب كارثة على طريق بدرة- الكوت
06:20 | 2025-08-15
أزمة نقل "كبرى" في كربلاء: 5 ملايين زائر يريدون العودة وإمكانية الدولة 6 الاف فقط!
06:15 | 2025-08-15
بالفيديو.. هكذا تبدو كربلاء من الجو خلال زيارة الأربعين
16:06 | 2025-08-14
في عزّ الصيف.. تساقط حبات البرد في السعودية
12:14 | 2025-08-14
في رحاب الكعبة.. معتمر مصري يوجّه رسالة مؤثرة لأخيه الذي سرق بيته
03:29 | 2025-08-14
تصريح ترامب عن حرب روسيا واوكرانيا
14:16 | 2025-08-13
