قبل انطلاق الموسم.. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الليجا الجديد

والسؤال الذي نطرحه في (90) من السلسلة، يثير جدلًا الآن بين مشجعي كرة القدم حول العالم، وهو: كيف ستكون المنافسة على لقب خلال الموسم الحالي؟ملحوظة: جميع الإجابات، بما يمكن أن تتضمنه من أخطاء لغوية أو معلوماتية، أوردناها كما ذكرها .أجرى "أوبتا" وسيلة محاكاة عبر 10,000 تجربة، وتوقع أن برشلونة الأوفر حظًا بنسبة 46.5%، يليه بنسبة 32.1%، ثم بنسبة 11.7%.وفقًا لهذه المحاكاة، يتوقع أن ينهي برشلونة الموسم برصيد 81.6 نقطة، أمام ريال بـ78.4 نقطة، وأتلتيكو بـ70.7 نقطة.حامل اللقب (28 مرة قبل الموسم الحالي) تحت قيادة ، يدعمهم لاعبين شبان مثل ، ، جافي، ولاعبي الخبرة ورافينيا، بالإضافة إلى راشفورد على سبيل الإعارةتحت قيادة المدرب الجديد ، مع تعزيزات بارزة مثل ألكسندر-أرنولد، ، دين هويسن. يُنظر إليهم كمنافس قوي لاستعادة اللقب بعد عدم الفوز في 2024–25لا يُعد المنافس الأقوى، لكن مع استقدامات مثل باينا، ألمادا، كاردوزو، يحافظ على فرصته في المنافسة إن أحكم انسجام الفريق واستقراره الفنيالخلاصة: يتوقع أن يكون سباق اللقب بين ريال مدريد وبرشلونة، مع ميول خفيفة لصالح ريال مدريد في عدة تقديرات، لكن برشلونة يبقى القوة المنافسة الأقوى بناءً على الأداء الأخير والمحاكيات.الأمر مرهون بأداء الفريقين خلال الموسم خصوصًا في إنهاء المباريات الحاسمة والقدرة على إدارة الإصابات والضغط.