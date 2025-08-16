قرار صادم من فليك لاستبعاد نجم دفاع برشلونة



كشف الصحفي ميغيل سانز أن مدرب برشلونة قرر رفقة ، فتح الباب أمام للرحيل هذا الصيف، بعدما استُبعد من قائمة الفريق لمواجهة مايوركا بقرار فني رغم تسجيله برقم من الرديف.





النادي يعتبر أن مركز الظهير الأيمن مغطى بشكل كاف، ويرى أن فورت بحاجة للحصول على دقائق في فريق آخر، وهو ما جعل وكلاء اللاعب يبحثون عن وجهة جديدة. برشلونة يفضل بيعه مقابل نحو 5 ملايين يورو، لكن الأقرب أن تتم الصفقة عبر إعارة مع خيار شراء.



مايوركا يظل مهتما بالتعاقد معه لكنه مطالب ببيع لاعبين أولا قبل إتمام الصفقة، فيما يترقب إف سي الدخول على الخط. ومع تبقي 15 يوما على نهاية السوق، تبدو رسالة فليك واضحة للاعب بأن مستقبله لن يكون في .