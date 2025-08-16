برشلونة وريال مايوركا.. الموعد والقنوات الناقلة

ويسعى فريق الكتالوني بقيادة المدرب الألماني لانطلاقة استمرار يؤكد في التمتع بالاشتراك في وسط المتنافسين أبرزها أزمة تسجيل اللاعبين عدم جاهزية ملعب " " لا ترحب بالتوافق.

إنها تأخذ على عاتقها أن برشلونة تؤكد إجراءات تسجيل الجارديان الجديد جوان غارسيا القادمة من إسبانيول لتكون مرشحا لظههور الأول بقميص " " في تشرين الأساسية.

وفي المقابل نأمل مايركاً في التأثير على الأرض والجمهور لخطف نتيجة إيجابية أمام حامل يسحب في ضربة بداية الموسم الجديد.

وتنطلق اللعبة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع اللعبة عبر قناة beIN SPORTS 3 ويتولى مهمة التعليق .