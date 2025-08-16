إنتر ميامي يستعيد نجمه: ليونيل ميسي يعود للملاعب بعد تعافيه من الإصابة

ويخوض مباراته المقبلة أمام لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي (MLS)، ويضم الأخير بين صفوفه النجم الكوري الجنوبي المخضرم سون هيونغ مين المنتقل إليه مؤخرا قادما من هوتسبير الإنجليزي حامل لقب .إنتر يستعيد قبل تحديات صعبةتنتظر إنتر ميامي سلسلة مباريات بارزة يبدأها بمواجهة لوس أنجلوس غالاكسي قبل أن يلتقي تيغريس المكسيكي يوم الأربعاء المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطتين 2025.أوضح ماسكيرانو في تصريحات إعلامية قبل تدريبات إنتر ميامي الأخيرة بقوله: "ليو يؤدي بشكل جيد. هو يتدرب مع الفريق منذ يوم الأربعاء، وبخلاف حصول أمر غريب خلال التمارين المقبلة، نعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة لوس أنجلوس".وعانى أسطورة برشلونة الإسباني الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات والمتوّج بلقب 2022 من مشكلة عضلية صغيرة في أعلى ساقه اليمنى، بعد مرور 11 دقيقة فقط على انطلاقة مباراة إنتر ميامي نيكاكسا ضمن منافسات كأس الرابطتين في 2 أغسطس/ آب الحالي.ويأمل إنتر ميامي أن تكون عودة "البرغوث" بمثابة دفعة كبيرة له من أجل تعويض خسارته القاسية على يد نظيره أورلاندو سيتي بنتيجة 1-4 الأسبوع الماضي.وتراجع إنتر ميامي إلى المركز السادس في جدول ترتيب ضمن منافسات الدوري الأمريكي برصيد 42 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن نظيره فيلادلفيا.