إليك مواعيد مباريات نادي الزوراء في دوري أبطال آسيا 2

وذكر بيان لاتحاد كرة القدم، أن "فريق سيلعب أولى مبارياته في السابع عشر من أيلول المقبل أمام فريق غوا في استاد بانديت في الهند، فيما يلاقي في مباراته الثانية فريق في الاول من تشرين أول المقبل في ببغداد".وأضاف ان "الزوراء سيحل ضيفاً على نظيره استقلال الطاجيكي في الثاني والعشرين من تشرين أول المقبل، على ان يستضيف نفس الفريق في الخامس من تشرين الثاني في ملعب الزوراء ببغداد".وأوضح أن " الزوراء سيستضيف بملعبه فريق غوا الهندي في السادس والعشرين من تشرين ثاني المقبل، فيما يلاقي في الرابع والعشرين من كانون أول المقبل نظيره النصر السعودي في في ".