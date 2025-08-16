الجماهير العراقية تنتظر "رونالدو".. الزوراء يستنفر لمواجهة النصر السعودي في بغداد

وحسب القرعة الآسيوية، فإن المجموعة الرابعة ستضم أندية والزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا ، إذ ستنطلق المنافسات في 16 سبتمبر/ أيلول المقبل.ودخلت العراقي في حالة استنفار تنظيمي بعدما أوقعت القرعة فريقه في مواجهة النصر السعودي الذي يلعب في صفوفه النجم ، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الأخير لدى الجماهير العراقية، التي ستحاول التوافد بقوة إلى لمشاهدة نجم النصر عن قرب سواء من خلال التدريبات أو المباراة، بحسب "winwin".وتناقش إدارة حاليا الخطط التنظيمية لاستقبال النجم البرتغالي ضمن وفد فريقه السعودي، إذ تتوقع الإدارة بأن تكون هناك صعوبات في تنقل وفد الفريق السعودي بسبب الزخم الجماهيري المتوقع ابتداء من وحتى استقرار الوفد السعودي في مقر إقامته الذي سيكون في أحد فنادق العاصمة ضمن منطقة محصنة يمنع تسلل الجماهير إليها في العاصمة العراقية.كما سيكون التنسيق التنظيمي على أعلى مستوى بين العراقي وجميع المؤسسات الساندة الأخرى في العاصمة العراقية، من أجل إنجاح تنظيم المباراة وإزالة جميع الصعوبات والتحديات التي قد تكون حاضرة في حال حضر النجم البرتغالي مع فريقه، إذ ستكون ملامح الخطة أكثر وضوحا مع قرب موعد المباراة المرتقبة، التي تعد الأصعب فنيا وتنظيميا بالنسبة للزوراء آسيويا.ووفقا لجدول مباريات ، فإن مباراة الزوراء والنصر في ستقام عند الساعة التاسعة و15 دقيقة (بتوقيت بغداد) في 1 أكتوبر/ تشرين الأول على الدولي.وفي الموسم الماضي، غاب كرستيانو رونالدو عن مباراة فريقه النصر السعودي في مواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة في 16 سبتمبر/ أيلول 2024، بسبب وعكة صحية.