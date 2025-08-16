فان دايك يساند سيمينيو بعد تعرضه لإساءات عنصرية

وحسب شبكة "The Athletic"، فقد توقفت المباراة خلال الشوط الأول بعدما أبلغ سيمينيو الحكم تايلور بما حدث، فتحدث الأخير بدوره مع الحكم الرابع، قبل أن يجمع قادة ومدربي الفريقين، من بينهم ، لمناقشة الموقف. وبعد دقائق، استؤنفت المباراة، في حين أكدت شرطة ميرسيسايد إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، وإخضاعه للتحقيق.والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والجمعية المناهضة للعنصرية أصدروا بيانات قوية أدانوا فيها الحادثة.في تصريحات بعد المباراة، قال فان دايك: "تحدثت كثيراً مع أنطوان حول ما جرى. أول ما أردّت معرفته هو تفاصيل ما حدث، وأنا سعيد بأن السلطات تتولّى الأمر الآن. لكن الأهم أننا نقف بجانبه بشكل كامل. أي دعم يحتاج إليه، سأكون موجوداً من أجله، والنادي كله أيضاً. هذه الأمور يجب ألا تحدث مطلقاً".وأضاف المدافع الهولندي: "ما حدث عار مطلق. لا أصدق أننا ما زلنا نواجه مثل هذه الأفعال في 2025. هذه ليست مشكلة كرة قدم فقط، بل مشكلة إنسانية. لا مكان للعنصرية في العالم، ومع ذلك، للأسف، ما زالت موجودة".وعن الحملات المستمرة، مثل "ركبة واحدة" أو "لنطرد العنصرية من كرة القدم"، أوضح فان دايك: "السؤال هو: ماذا يمكننا أن نفعل أكثر؟ ما حدث اليوم حالة فردية، لكن تأثيرها قبيح وكبير. الحل الوحيد هو التعامل مع هؤلاء الأفراد بشكل مباشر، والعمل على تعليم الأجيال الجديدة. التوعية هي الطريق الوحيد لاجتثاث العنصرية من جذورها".ويُعد أنطوان سيمينيو (24 عاماً) مهاجم منتخب غانا ونادي بورنموث، من أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة في . انضم إلى بورنموث في يناير (كانون الثاني) 2023 قادماً من سيتي، وسرعان ما أثبت نفسه بفضل سرعته وقوته البدنية وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف.شارك سيمينيو مع منتخب غانا في الأخيرة، كما لعب دوراً مهماً في تصفيات . هذه الواقعة المؤسفة تضعه اليوم في دائرة الاهتمام العالمي، ليس فقط لاعباً واعداً، بل أيضاً رمز جديد في المعركة المستمرة ضد العنصرية في الملاعب.