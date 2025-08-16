Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أمانة بغداد تعلن تنفيذ مشاريع ستراتيجية في المجاري
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فان دايك يساند سيمينيو بعد تعرضه لإساءات عنصرية

رياضة

2025-08-16 | 08:57
فان دايك يساند سيمينيو بعد تعرضه لإساءات عنصرية
108 شوهد

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، دعمه الكامل للمهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، بعد توقف مباراة الفريق أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مزاعم بتعرض اللاعب لإساءات عنصرية من أحد المشجعين في مدرجات "أنفيلد".

وحسب شبكة "The Athletic"، فقد توقفت المباراة خلال الشوط الأول بعدما أبلغ سيمينيو الحكم أنتوني تايلور بما حدث، فتحدث الأخير بدوره مع الحكم الرابع، قبل أن يجمع قادة ومدربي الفريقين، من بينهم فان دايك، لمناقشة الموقف. وبعد دقائق، استؤنفت المباراة، في حين أكدت شرطة ميرسيسايد إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، وإخضاعه للتحقيق.
ليفربول والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والجمعية المناهضة للعنصرية أصدروا بيانات قوية أدانوا فيها الحادثة.
في تصريحات بعد المباراة، قال فان دايك: "تحدثت كثيراً مع أنطوان حول ما جرى. أول ما أردّت معرفته هو تفاصيل ما حدث، وأنا سعيد بأن السلطات تتولّى الأمر الآن. لكن الأهم أننا نقف بجانبه بشكل كامل. أي دعم يحتاج إليه، سأكون موجوداً من أجله، والنادي كله أيضاً. هذه الأمور يجب ألا تحدث مطلقاً".
وأضاف المدافع الهولندي: "ما حدث عار مطلق. لا أصدق أننا ما زلنا نواجه مثل هذه الأفعال في 2025. هذه ليست مشكلة كرة قدم فقط، بل مشكلة إنسانية. لا مكان للعنصرية في العالم، ومع ذلك، للأسف، ما زالت موجودة".
وعن الحملات المستمرة، مثل "ركبة واحدة" أو "لنطرد العنصرية من كرة القدم"، أوضح فان دايك: "السؤال هو: ماذا يمكننا أن نفعل أكثر؟ ما حدث اليوم حالة فردية، لكن تأثيرها قبيح وكبير. الحل الوحيد هو التعامل مع هؤلاء الأفراد بشكل مباشر، والعمل على تعليم الأجيال الجديدة. التوعية هي الطريق الوحيد لاجتثاث العنصرية من جذورها".
ويُعد أنطوان سيمينيو (24 عاماً) مهاجم منتخب غانا ونادي بورنموث، من أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. انضم إلى بورنموث في يناير (كانون الثاني) 2023 قادماً من بريستول سيتي، وسرعان ما أثبت نفسه بفضل سرعته وقوته البدنية وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف.
شارك سيمينيو مع منتخب غانا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، كما لعب دوراً مهماً في تصفيات كأس العالم. هذه الواقعة المؤسفة تضعه اليوم في دائرة الاهتمام العالمي، ليس فقط لاعباً واعداً، بل أيضاً رمز جديد في المعركة المستمرة ضد العنصرية في الملاعب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
موجة تضامن مع لاعبة تعرضت للتنمر بسبب حب الشباب
12:32 | 2025-08-16
مفاجئة في تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
12:03 | 2025-08-16
لأول مرة.. تطبيق قانون الـ8 ثوانٍ في البريميرليغ
11:06 | 2025-08-16
فيفا يقرر تعليق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
09:07 | 2025-08-16
الجماهير العراقية تنتظر "رونالدو".. الزوراء يستنفر لمواجهة النصر السعودي في بغداد
07:10 | 2025-08-16
إليك مواعيد مباريات نادي الزوراء في دوري أبطال آسيا 2
06:44 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
47.04%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
&quot;دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار&quot;.. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
11.27%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى &quot;الملحمة المحمدية المقدسة&quot; في النجف الأشرف
10.83%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
10.71%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب &quot;شعارات سياسية&quot;.. ماذا قالوا؟
10.4%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
9.74%
03:42 | 2025-08-16
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:42 | 2025-08-16
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

انقلاب سيارة يوقع جرحى من السياح العرب على طريق قيوان – موكبه في السليمانية
Play
انقلاب سيارة يوقع جرحى من السياح العرب على طريق قيوان – موكبه في السليمانية
12:27 | 2025-08-16
العاصفة الترابية تدخل أجواء تكريت
Play
العاصفة الترابية تدخل أجواء تكريت
10:31 | 2025-08-16
عاصفة ترابية تضرب صلاح الدين
Play
عاصفة ترابية تضرب صلاح الدين
08:51 | 2025-08-16
اصالة نصري: اسعى لاقامة حفل كبير في العراق
Play
اصالة نصري: اسعى لاقامة حفل كبير في العراق
06:45 | 2025-08-16
زائر أمريكي يقدم الخدمة لزوار الحسين (ع)
Play
زائر أمريكي يقدم الخدمة لزوار الحسين (ع)
06:31 | 2025-08-16
تتضمن معلومات خطيرة.. مصير فايلات التعيينات التي تعهد بها مرشح للانتخابات (فيديو)
Play
تتضمن معلومات خطيرة.. مصير فايلات التعيينات التي تعهد بها مرشح للانتخابات (فيديو)
06:23 | 2025-08-16
قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
Play
قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
18:24 | 2025-08-15
طائرة ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي
Play
طائرة ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي
14:29 | 2025-08-15
بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب
Play
بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب
13:54 | 2025-08-15
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
Play
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
06:58 | 2025-08-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.