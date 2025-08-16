لأول مرة.. تطبيق قانون الـ8 ثوانٍ في البريميرليغ

جاء ذلك في المباراة التي جمعت بين وبيرنلي على ملعب "توتنهام" مساء السبت في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".وعوقب الحارس السلوفاكي ، القادم حديثًا إلى من ، بسبب احتفاظه بالكرة أكثر من المدة المسموح بها، وذلك في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.العنصرية تفسد انطلاقة الدوري الإنجليزي.. أزمة سيمينيو في قبضة الشرطةواعتبر الحكم أن تجاوز ثواني الثماني المحددة لإطلاق الكرة من يديه، ليمنح توتنهام ركلة ركنية وفقًا للنظام الجديد، وسط دهشة الجماهير.القانون الجديد يأتي ضمن توجه "PGMOL" لتقليل إهدار الوقت وزيادة زمن اللعب الفعلي، حيث يبدأ الحكم العدّ التنازلي بمجرد سيطرة الحارس على الكرة، رافعًا يده لتنبيهه بقرب انتهاء المدة.وبذلك أصبح دوبرافكا أول حارس مرمى تتم معاقبته بالقانون الجديد، في واقعة قد تشكل ملامح جديدة لأسلوب اللعب هذا الموسم.ورغم نجاح بيرنلي في إبعاد الكرة، فإن توتنهام افتتح التسجيل سريعًا عند الدقيقة العاشرة عن طريق ، بعد تمريرة متقنة من الوافد الجديد .